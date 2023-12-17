В Перми назвали самые дорогие квартиры, где можно отметить Новый год. Фото

Аренда самой дорогой квартиры в Перми в новогоднюю ночь стоит 16,5 тысяч рублей

18 декабря 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Элитные квартиры уже украшены к Новому году Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми самая дорогая квартира на новогоднюю ночь находится в центре города. За сутки в элитной «трешке» придется заплатить 16,5 тысяч рублей. Какие еще варианты предлагают пермяки для празднования, в подборке URA.RU. «Шикарная и просторная квартира в центре Перми. Красивый ремонт и королевский простор не оставит никого равнодушным. Стоимость — 16,5 тысяч в сутки», — сказано в объявлении на сайте «Авито». В квартире три комнаты, которые оформлены в стиле минимализм. В каждой стоят кровати, столики и телевизоры. Еще одна VIP квартира сдается в «сталинке» недалеко от реки Камы. В ней две комнаты. Интерьер и ремонт сделан под старину, но хозяин обещает жильцам современный комфорт. Новогодняя ночь в аутентичной квартире обойдется в 12 тысяч рублей. В Мотовилихинском районе Перми за 10 тысяч рублей предлагают снять двухъярусную квартиру. Продавец отмечает, что жилье оформлено в стиле хюгге, и пропитано атмосферой Петербурга. На первом этаже находится кухня-гостиная, а на втором — спальня. Ранее URA.RU рассказало, сколько денег пермяки готовы потратить на новогодние путешествия. В поездку собирается только треть горожан. Они планируют потратить до 30 тысяч рублей на человека. Трехкомнатную квартиру в центре города можно снять за 16,5 тысяч рублей в сутки Фото с сайта «Авито», avito.ru В квартире за 12 тысяч рублей в сутки в «сталинке» уже нарядили елку Фото с сайта «Авито», avito.ru Двухуровневая квартира за 10 тысяч рублей в сутки сделана в стиле хюгге Фото с сайта «Авито», avito.ru

В Перми самая дорогая квартира на новогоднюю ночь находится в центре города. За сутки в элитной «трешке» придется заплатить 16,5 тысяч рублей. Какие еще варианты предлагают пермяки для празднования, в подборке URA.RU. «Шикарная и просторная квартира в центре Перми. Красивый ремонт и королевский простор не оставит никого равнодушным. Стоимость — 16,5 тысяч в сутки», — сказано в объявлении на сайте «Авито». В квартире три комнаты, которые оформлены в стиле минимализм. В каждой стоят кровати, столики и телевизоры. Еще одна VIP квартира сдается в «сталинке» недалеко от реки Камы. В ней две комнаты. Интерьер и ремонт сделан под старину, но хозяин обещает жильцам современный комфорт. Новогодняя ночь в аутентичной квартире обойдется в 12 тысяч рублей. В Мотовилихинском районе Перми за 10 тысяч рублей предлагают снять двухъярусную квартиру. Продавец отмечает, что жилье оформлено в стиле хюгге, и пропитано атмосферой Петербурга. На первом этаже находится кухня-гостиная, а на втором — спальня. Ранее URA.RU рассказало, сколько денег пермяки готовы потратить на новогодние путешествия. В поездку собирается только треть горожан. Они планируют потратить до 30 тысяч рублей на человека.