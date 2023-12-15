Пермяки рассказали, сколько готовы потратить на новогодние путешествия

Пермяки готовы тратить на новогодние путевки не более 30 тысяч рублей

15 декабря 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Активный отдых выбирает не так много горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Треть жителей Перми планирует отправиться в путешествие на Новый год. Большинство из них готовы потратить на тур не более 30 тысяч рублей на человека. Такие данные приводят аналитики СК «Росгосстрах» и сообщества туроператоров России «Большая Страна». «29% пермяков планируют отправиться в путешествие в новогодние праздники. Из них 48% респондентов хотят потратить на поездку в новогодние праздники не более 30 000 рублей на человека, 37% — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а 13% — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Еще 2% готовы потратить на путешествие более 100 000 рублей», — говорится в исследовании. Аналитики добавляют, что чаще всего пермяки выбирают для путешествий на Новый год поездки по Уралу, в Москву и Санкт-Петербург. Среди форматов лидируют прогулки по городу и посещение достопримечательностей. За них голосуют 46,2%. Также пермяки любят кататься на снегоходах — 19%. Горнолыжный отдых, как и спокойные вылазки на природу, выбрали всего 8% горожан. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки смогут сэкономить в январе на путешествиях в Таиланд и Египет. Недорогие путевки продаются с вылетом из Перми 8 и 10 января.

Треть жителей Перми планирует отправиться в путешествие на Новый год. Большинство из них готовы потратить на тур не более 30 тысяч рублей на человека. Такие данные приводят аналитики СК «Росгосстрах» и сообщества туроператоров России «Большая Страна». «29% пермяков планируют отправиться в путешествие в новогодние праздники. Из них 48% респондентов хотят потратить на поездку в новогодние праздники не более 30 000 рублей на человека, 37% — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а 13% — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Еще 2% готовы потратить на путешествие более 100 000 рублей», — говорится в исследовании. Аналитики добавляют, что чаще всего пермяки выбирают для путешествий на Новый год поездки по Уралу, в Москву и Санкт-Петербург. Среди форматов лидируют прогулки по городу и посещение достопримечательностей. За них голосуют 46,2%. Также пермяки любят кататься на снегоходах — 19%. Горнолыжный отдых, как и спокойные вылазки на природу, выбрали всего 8% горожан. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки смогут сэкономить в январе на путешествиях в Таиланд и Египет. Недорогие путевки продаются с вылетом из Перми 8 и 10 января.