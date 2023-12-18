Челябинцы скупают одежду с символикой сериала «Слово пацана». Фото

В Челябинске продажи пиджаков в стиле сериала «Слово пацана» взлетели на 100%

19 декабря 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

После премьеры в Челябинске стали скупать шапки, кофты и футболки с символикой сериала Фото: пресс-служба «Ростелеком» Челябинцы скупают одежду с символикой популярного сериала «Слово пацана». В городе на 50% увеличились продажи шапок в стилистике сериала, кофт и футболок — на 75%, а пиджаков и костюмов — на 100%, сообщили в пресс-службе «Авито Товары». «C даты премьеры продажи шапок в стилистике сериала в Челябинске выросли на 50%, кофт и футболок — на 75%, а пиджаков и костюмов — 100%. Головные уборы челябинцы приобретали в среднем за 1140 рублей. Средняя стоимость кофты и футболки составила 2 тысячи рублей, а пиджаков и костюмов — 1800 рублей», — сообщили в пресс-службе. Доля продаж головных уборов в Челябинске увеличилась до 36% от общего количества продаж в разделе «Аксессуары». Чаще всего в городе покупали футболки и кофты с символикой или упоминанием названия сериала, на них пришлось 58% всех продаж в категории «Мужская одежда», а на спортивные костюмы — 12% от общего количества продаж с упоминанием сериала «Слова пацана». Сага о молодежных группировках в Казани конца 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала самым обсуждаемым сериалом года в России и СНГ, и визуальная стилистика того времени вновь становится востребованной в Челябинске. Кроме того, в 2023 году появился общемировой тренд на стиль 1980-1990-х годов, что также добавляет актуальности образам главных героев. В Челябинске доля продаж головных уборов в стилистике сериала увеличилась до 36% от общего количества продаж в разделе «Аксессуары» Фото: пресс-служба «Авито Товары» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинцы скупают одежду с символикой популярного сериала «Слово пацана». В городе на 50% увеличились продажи шапок в стилистике сериала, кофт и футболок — на 75%, а пиджаков и костюмов — на 100%, сообщили в пресс-службе «Авито Товары». «C даты премьеры продажи шапок в стилистике сериала в Челябинске выросли на 50%, кофт и футболок — на 75%, а пиджаков и костюмов — 100%. Головные уборы челябинцы приобретали в среднем за 1140 рублей. Средняя стоимость кофты и футболки составила 2 тысячи рублей, а пиджаков и костюмов — 1800 рублей», — сообщили в пресс-службе. Доля продаж головных уборов в Челябинске увеличилась до 36% от общего количества продаж в разделе «Аксессуары». Чаще всего в городе покупали футболки и кофты с символикой или упоминанием названия сериала, на них пришлось 58% всех продаж в категории «Мужская одежда», а на спортивные костюмы — 12% от общего количества продаж с упоминанием сериала «Слова пацана». Сага о молодежных группировках в Казани конца 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала самым обсуждаемым сериалом года в России и СНГ, и визуальная стилистика того времени вновь становится востребованной в Челябинске. Кроме того, в 2023 году появился общемировой тренд на стиль 1980-1990-х годов, что также добавляет актуальности образам главных героев.