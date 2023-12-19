Треть пермяков тратили на ремонт в квартире до 100 тысяч рублей

19 декабря 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Чаще всего пермяки тратили на ремонт от 100 до 200 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми более трети жителей (35%) тратили на ремонтные работы в квартире меньше 100 тысяч рублей. Об этом пермяки в ходе опроса рассказали специалистам сервиса «ВсеИнструменты.ру». «Каждый пятый опрошенный (20%) потратил на ремонтные работы в квартире от 50 до 100 тыс. рублей. У 15% работы обошлись в сумму до 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Более четверти (26%) опрошенных пермяков потратили на ремонт квартиры от 100 до 200 тысяч рублей. Еще 20% отдали на преображение квартиры от 200 до 400 тысяч рублей. В ходе опроса жителей частных домов цифры были уже выше. Около трети (29%) потратили на ремонт в своем доме от 50 до 200 тысяч рублей. Еще треть (32%) вложили до 3 млн рублей, по 9% потратили до 50 тысяч рублей и от 200 до 300 тысяч рублей. Также 28% сообщили, что сэкономили на покупке стройматериалов. Чаще всего (30% опрошенных) у пермяков ремонт затягивался на срок от трех до шести месяцев. У четверти — до трех месяцев, у 15% — от шести до девяти месяцев, а у еще 10% — более девяти месяцев и даже года. Приоритетом при выборе стройматериалов пермяки назвали цену (48%), на втором месте — внешний вид (25%), а на третьем — стиль (17%).

В Перми более трети жителей (35%) тратили на ремонтные работы в квартире меньше 100 тысяч рублей. Об этом пермяки в ходе опроса рассказали специалистам сервиса «ВсеИнструменты.ру». «Каждый пятый опрошенный (20%) потратил на ремонтные работы в квартире от 50 до 100 тыс. рублей. У 15% работы обошлись в сумму до 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Более четверти (26%) опрошенных пермяков потратили на ремонт квартиры от 100 до 200 тысяч рублей. Еще 20% отдали на преображение квартиры от 200 до 400 тысяч рублей. В ходе опроса жителей частных домов цифры были уже выше. Около трети (29%) потратили на ремонт в своем доме от 50 до 200 тысяч рублей. Еще треть (32%) вложили до 3 млн рублей, по 9% потратили до 50 тысяч рублей и от 200 до 300 тысяч рублей. Также 28% сообщили, что сэкономили на покупке стройматериалов. Чаще всего (30% опрошенных) у пермяков ремонт затягивался на срок от трех до шести месяцев. У четверти — до трех месяцев, у 15% — от шести до девяти месяцев, а у еще 10% — более девяти месяцев и даже года. Приоритетом при выборе стройматериалов пермяки назвали цену (48%), на втором месте — внешний вид (25%), а на третьем — стиль (17%).