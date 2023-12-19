Тренеров из Сургута заподозрили в фальсификации данных на всероссийском турнире

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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
Родители спортсменов уверены в подтасовке итоговых данных Фото:

В Сургуте родители участников всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди юношей «Звезды Севера» обвини руководство соревнований в подтасовке результатов и написали коллективную жалобу в Федерацию спортивной борьбы России. Об этом URA.RU сообщил один из подписантов на условиях анонимности и предоставил копию обращения.

«Есть борцы, которые еще в начале соревнований были отстранены врачом от участия. А некоторых и вовсе не было. Но, судя по итоговым данным, они все участвовали в турнире, и некоторые даже заняли призовые места. Соревнования проводились в первой школе олимпийского резерва, и никто из тренеров не обратил на это внимание. Ребята пришли на соревнования за титулом КМС и не получили его из-за „мертвых душ“. Нам надоел этот произвол, и мы с родителями пожаловались в Федерацию спортивной борьбы России», — сообщил собеседник.

Уточнить оперативно информацию в администрации города не удалось. Агентство направило соответствующий зарос. На момент публикации ответа не поступало. Также был направлен запрос в Федерацию спортивной борьбы России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте разгорелся скандал в Ледовом дворце из-за отстранения спортсменов от занятий. Родители уверены, что в учреждении специально занижают результаты контрольных нормативов, что позволяет тренерам отстранять от занятий неугодных воспитанников.

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В Сургуте родители участников всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди юношей «Звезды Севера» обвини руководство соревнований в подтасовке результатов и написали коллективную жалобу в Федерацию спортивной борьбы России. Об этом URA.RU сообщил один из подписантов на условиях анонимности и предоставил копию обращения. «Есть борцы, которые еще в начале соревнований были отстранены врачом от участия. А некоторых и вовсе не было. Но, судя по итоговым данным, они все участвовали в турнире, и некоторые даже заняли призовые места. Соревнования проводились в первой школе олимпийского резерва, и никто из тренеров не обратил на это внимание. Ребята пришли на соревнования за титулом КМС и не получили его из-за „мертвых душ“. Нам надоел этот произвол, и мы с родителями пожаловались в Федерацию спортивной борьбы России», — сообщил собеседник. Уточнить оперативно информацию в администрации города не удалось. Агентство направило соответствующий зарос. На момент публикации ответа не поступало. Также был направлен запрос в Федерацию спортивной борьбы России. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте разгорелся скандал в Ледовом дворце из-за отстранения спортсменов от занятий. Родители уверены, что в учреждении специально занижают результаты контрольных нормативов, что позволяет тренерам отстранять от занятий неугодных воспитанников.
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