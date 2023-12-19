19 декабря 2023

Челябинская ФСБ изъяла 20 тысяч боеприпасов

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
УФСБ по Челябинской области подвело итогу уходящего года Фото:

В управлении ФСБ по Челябинской области 20 декабря, в День работника органов безопасности РФ, подвели итоги уходящего года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, за год было вскрыто множество преступлений по разным направлениям. Так, борясь с незаконным оборотом оружия, было изъято 20 тысяч боеприпасов различного калибра.

«Пристальное внимание в уходящем году уделялось ликвидации каналов незаконного оборота оружия. Изъято более 120 единиц огнестрельного оружия, 20 тысяч боеприпасов различного калибра, ликвидированы 4 подпольные мастерские по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что в уходящем году ведомство показало хорошие показатели по целому ряду направлений. За год было предотвращено более 30 преступлений террористической направленности. Сотрудники ФСБ выявляли и срывали планы иностранных спецслужб и террористических организаций.

«Предотвращены коррупционные преступления, способные нанести государству многомиллиардный ущерб. Выявлены и локализованы факты проведения компьютерной разведки иностранными спецслужбам в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и органов государственной власти. Успешно решаются задачи по линии борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и контрабандой», — добавили в пресс-службе ведомства.

Все результаты работы ведомства стали возможны благодаря взаимодействию с органами власти различных уровней и другими силовыми ведомствами. Вместе они продолжают изо дня в день охранять спокойствие граждан.

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В управлении ФСБ по Челябинской области 20 декабря, в День работника органов безопасности РФ, подвели итоги уходящего года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, за год было вскрыто множество преступлений по разным направлениям. Так, борясь с незаконным оборотом оружия, было изъято 20 тысяч боеприпасов различного калибра. «Пристальное внимание в уходящем году уделялось ликвидации каналов незаконного оборота оружия. Изъято более 120 единиц огнестрельного оружия, 20 тысяч боеприпасов различного калибра, ликвидированы 4 подпольные мастерские по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что в уходящем году ведомство показало хорошие показатели по целому ряду направлений. За год было предотвращено более 30 преступлений террористической направленности. Сотрудники ФСБ выявляли и срывали планы иностранных спецслужб и террористических организаций. «Предотвращены коррупционные преступления, способные нанести государству многомиллиардный ущерб. Выявлены и локализованы факты проведения компьютерной разведки иностранными спецслужбам в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и органов государственной власти. Успешно решаются задачи по линии борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и контрабандой», — добавили в пресс-службе ведомства. Все результаты работы ведомства стали возможны благодаря взаимодействию с органами власти различных уровней и другими силовыми ведомствами. Вместе они продолжают изо дня в день охранять спокойствие граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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