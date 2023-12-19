Челябинская ФСБ изъяла 20 тысяч боеприпасов

20 декабря 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

УФСБ по Челябинской области подвело итогу уходящего года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В управлении ФСБ по Челябинской области 20 декабря, в День работника органов безопасности РФ, подвели итоги уходящего года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, за год было вскрыто множество преступлений по разным направлениям. Так, борясь с незаконным оборотом оружия, было изъято 20 тысяч боеприпасов различного калибра. «Пристальное внимание в уходящем году уделялось ликвидации каналов незаконного оборота оружия. Изъято более 120 единиц огнестрельного оружия, 20 тысяч боеприпасов различного калибра, ликвидированы 4 подпольные мастерские по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что в уходящем году ведомство показало хорошие показатели по целому ряду направлений. За год было предотвращено более 30 преступлений террористической направленности. Сотрудники ФСБ выявляли и срывали планы иностранных спецслужб и террористических организаций. «Предотвращены коррупционные преступления, способные нанести государству многомиллиардный ущерб. Выявлены и локализованы факты проведения компьютерной разведки иностранными спецслужбам в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и органов государственной власти. Успешно решаются задачи по линии борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и контрабандой», — добавили в пресс-службе ведомства. Все результаты работы ведомства стали возможны благодаря взаимодействию с органами власти различных уровней и другими силовыми ведомствами. Вместе они продолжают изо дня в день охранять спокойствие граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В управлении ФСБ по Челябинской области 20 декабря, в День работника органов безопасности РФ, подвели итоги уходящего года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, за год было вскрыто множество преступлений по разным направлениям. Так, борясь с незаконным оборотом оружия, было изъято 20 тысяч боеприпасов различного калибра. «Пристальное внимание в уходящем году уделялось ликвидации каналов незаконного оборота оружия. Изъято более 120 единиц огнестрельного оружия, 20 тысяч боеприпасов различного калибра, ликвидированы 4 подпольные мастерские по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что в уходящем году ведомство показало хорошие показатели по целому ряду направлений. За год было предотвращено более 30 преступлений террористической направленности. Сотрудники ФСБ выявляли и срывали планы иностранных спецслужб и террористических организаций. «Предотвращены коррупционные преступления, способные нанести государству многомиллиардный ущерб. Выявлены и локализованы факты проведения компьютерной разведки иностранными спецслужбам в отношении объектов оборонно-промышленного комплекса и органов государственной власти. Успешно решаются задачи по линии борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и контрабандой», — добавили в пресс-службе ведомства. Все результаты работы ведомства стали возможны благодаря взаимодействию с органами власти различных уровней и другими силовыми ведомствами. Вместе они продолжают изо дня в день охранять спокойствие граждан.