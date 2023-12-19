19 декабря 2023

Пермский завод УЗПМ увеличил уставный капитал

© Служба новостей «URA.RU»
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Уставный капитал компании увеличился до 100,1 млн рублей Фото:

Пермское предприятие «УЗПМ Групп» увеличило уставный капитал. В 2022 году компанию зарегистрировали с капиталом — 100 тысяч рублей. Сейчас сумма увеличилась до 100,1 млн рублей.

«Уставный капитал ООО „УЗПМ Групп“ увеличился до 100,1 млн руб. Основной вид деятельности ООО — деятельность холдинговых компаний. 49% ООО принадлежит Андрею Бабикову с долей в 49,05 млн руб., 51% — Халэфу Гильфанову (доля 51,05 млн руб.)», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».

Ранее стало известно, что пермское УФАС проверило и согласовало сделку о переходе ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололедных материалов» под контроль головной компании «УЗПМ Групп». Эти компании являются крупнейшим производителем реагентов «Бионорд», которыми посыпают дороги и тротуары во время гололеда. По данным сервиса СБИС в 2022 году чистая прибыль предприятия превысила 1,9 млрд рублей.

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Пермское предприятие «УЗПМ Групп» увеличило уставный капитал. В 2022 году компанию зарегистрировали с капиталом — 100 тысяч рублей. Сейчас сумма увеличилась до 100,1 млн рублей. «Уставный капитал ООО „УЗПМ Групп“ увеличился до 100,1 млн руб. Основной вид деятельности ООО — деятельность холдинговых компаний. 49% ООО принадлежит Андрею Бабикову с долей в 49,05 млн руб., 51% — Халэфу Гильфанову (доля 51,05 млн руб.)», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс». Ранее стало известно, что пермское УФАС проверило и согласовало сделку о переходе ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололедных материалов» под контроль головной компании «УЗПМ Групп». Эти компании являются крупнейшим производителем реагентов «Бионорд», которыми посыпают дороги и тротуары во время гололеда. По данным сервиса СБИС в 2022 году чистая прибыль предприятия превысила 1,9 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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