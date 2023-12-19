Пермский завод УЗПМ увеличил уставный капитал

Пермское предприятие «УЗПМ Групп» увеличило уставный капитал. В 2022 году компанию зарегистрировали с капиталом — 100 тысяч рублей. Сейчас сумма увеличилась до 100,1 млн рублей.
«Уставный капитал ООО „УЗПМ Групп“ увеличился до 100,1 млн руб. Основной вид деятельности ООО — деятельность холдинговых компаний. 49% ООО принадлежит Андрею Бабикову с долей в 49,05 млн руб., 51% — Халэфу Гильфанову (доля 51,05 млн руб.)», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс».
Ранее стало известно, что пермское УФАС проверило и согласовало сделку о переходе ООО «УЗПМ» и ООО «Уральский завод противогололедных материалов» под контроль головной компании «УЗПМ Групп». Эти компании являются крупнейшим производителем реагентов «Бионорд», которыми посыпают дороги и тротуары во время гололеда. По данным сервиса СБИС в 2022 году чистая прибыль предприятия превысила 1,9 млрд рублей.
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