В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Беларуси и России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Финалистка кубка Мира-2017 и рекордсменка Наталья Фролова из Челябинска завоевала золотую и серебряную медали на соревнованиях по зимнему плаванию «Кубок СНГ». Соревнования проходили в Минске (Республика Беларусь), рассказала URA.RU спортсменка.

«С 14 по 17 декабря в Минске состоялись международные соревнования по зимнему плаванию „Кубок СНГ“. Мной были заняты: первое место на 25 метров брассом, второе место — 25 метров вольный стиль», — сообщила URA.RU Фролова.

Наталья Фролова имеет звание Мастера спорта России по трем видам спорта: плаванию, зимнему плаванию и подводному. Ранее она установила два рекорда РФ по зимнему плаванию — на 50 и 100 метров брасса.

На сайте управления спорта и туризма Минской области уточнили: на дистанцию «Кубка СНГ» вышло порядка 150 человек. Притом половина участников — сильнейшие спортсмены из России.