Челябинка взяла золото на международных соревнованиях по зимнему плаванию. Фото

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Окружной турнир по Зимнему плаванию. Сургут, закаливание, моржи, заплыв, прорубь, зимнее плавание, зож
В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Беларуси и России Фото:

Финалистка кубка Мира-2017 и рекордсменка Наталья Фролова из Челябинска завоевала золотую и серебряную медали на соревнованиях по зимнему плаванию «Кубок СНГ». Соревнования проходили в Минске (Республика Беларусь), рассказала URA.RU спортсменка.

«С 14 по 17 декабря в Минске состоялись международные соревнования по зимнему плаванию „Кубок СНГ“. Мной были заняты: первое место на 25 метров брассом, второе место — 25 метров вольный стиль», — сообщила URA.RU Фролова.

Наталья Фролова имеет звание Мастера спорта России по трем видам спорта: плаванию, зимнему плаванию и подводному. Ранее она установила два рекорда РФ по зимнему плаванию — на 50 и 100 метров брасса.

На сайте управления спорта и туризма Минской области уточнили: на дистанцию «Кубка СНГ» вышло порядка 150 человек. Притом половина участников — сильнейшие спортсмены из России.

Наталья Фролова забрала золотую и серебряную медали на соревнованиях СНГ по зимнему плаванию
Наталья Фролова забрала золотую и серебряную медали на соревнованиях СНГ по зимнему плаванию

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Финалистка кубка Мира-2017 и рекордсменка Наталья Фролова из Челябинска завоевала золотую и серебряную медали на соревнованиях по зимнему плаванию «Кубок СНГ». Соревнования проходили в Минске (Республика Беларусь), рассказала URA.RU спортсменка. «С 14 по 17 декабря в Минске состоялись международные соревнования по зимнему плаванию „Кубок СНГ“. Мной были заняты: первое место на 25 метров брассом, второе место — 25 метров вольный стиль», — сообщила URA.RU Фролова. Наталья Фролова имеет звание Мастера спорта России по трем видам спорта: плаванию, зимнему плаванию и подводному. Ранее она установила два рекорда РФ по зимнему плаванию — на 50 и 100 метров брасса. На сайте управления спорта и туризма Минской области уточнили: на дистанцию «Кубка СНГ» вышло порядка 150 человек. Притом половина участников — сильнейшие спортсмены из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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