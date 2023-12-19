19 декабря 2023

Пермяки смогут выбрать президента, не выходя из дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
ДЭГ является самым удобным способом голосования Фото:

ЦИК РФ выбрал Пермский край для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщает в своем telegram-канале крайизбирком. ДЭГ пройдет в 29 регионах из 89.

«ДЭГ — один из удобных способов голосования, позволяющий избирателям принимать участие в выборах. И при этом не посещать избирательный участок», — говорится в сообщении.

Выбор ЦИК в пользу Пермского края связан во многом с тем, что по итогам тестирования ДЭГ в ноябре 2023 года, регион вошел в топ лучших по количеству желающих принять в нем участие. Президентские выборы пройдут 15,16 и 17 марта. ДЭГ впервые применялось в Пермском крае на муниципальных выборах в сентябре.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦИК РФ выбрал Пермский край для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщает в своем telegram-канале крайизбирком. ДЭГ пройдет в 29 регионах из 89. «ДЭГ — один из удобных способов голосования, позволяющий избирателям принимать участие в выборах. И при этом не посещать избирательный участок», — говорится в сообщении. Выбор ЦИК в пользу Пермского края связан во многом с тем, что по итогам тестирования ДЭГ в ноябре 2023 года, регион вошел в топ лучших по количеству желающих принять в нем участие. Президентские выборы пройдут 15,16 и 17 марта. ДЭГ впервые применялось в Пермском крае на муниципальных выборах в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...