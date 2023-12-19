Пермяки смогут выбрать президента, не выходя из дома

ЦИК РФ выбрал Пермский край для проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщает в своем telegram-канале крайизбирком. ДЭГ пройдет в 29 регионах из 89.
«ДЭГ — один из удобных способов голосования, позволяющий избирателям принимать участие в выборах. И при этом не посещать избирательный участок», — говорится в сообщении.
Выбор ЦИК в пользу Пермского края связан во многом с тем, что по итогам тестирования ДЭГ в ноябре 2023 года, регион вошел в топ лучших по количеству желающих принять в нем участие. Президентские выборы пройдут 15,16 и 17 марта. ДЭГ впервые применялось в Пермском крае на муниципальных выборах в сентябре.
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