В Екатеринбурге на Уралмаше образовалось озеро из-за коммунальной аварии. Фото

21 декабря 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Сильный потоп на Уралмаше из-за коммунальной аварии. (Фото архив) Фото: Игорь Меркулов В Екатеринбурге из-за крупной коммунальной аварии затопило дорогу от улицы Кировградской до Уральских Рабочих. Об этом URA.RU рассказал читатель. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Водоканала», чтобы уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил. В telegram-канале Zloy Ekb появилась информация, что из-за потопа водители начали терять автомобильные номера.



Новость обновлена (10:10): В «Водоканале» подтвердили, что произошла утечка. Из-за аварии отключили холодное водоснабжение на Кировградской, 11,13 и 40А (школа). На месте ведутся работы, устранить аварию обещают до 20:00 21 декабря. Фото: страница ВКонтакте «Район Уралмаш»

В Екатеринбурге из-за крупной коммунальной аварии затопило дорогу от улицы Кировградской до Уральских Рабочих. Об этом URA.RU рассказал читатель. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Водоканала», чтобы уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил. В telegram-канале Zloy Ekb появилась информация, что из-за потопа водители начали терять автомобильные номера. Новость обновлена (10:10): В «Водоканале» подтвердили, что произошла утечка. Из-за аварии отключили холодное водоснабжение на Кировградской, 11,13 и 40А (школа). На месте ведутся работы, устранить аварию обещают до 20:00 21 декабря.