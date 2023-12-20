В Екатеринбурге из-за крупной коммунальной аварии затопило дорогу от улицы Кировградской до Уральских Рабочих. Об этом URA.RU рассказал читатель.
Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Водоканала», чтобы уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил. В telegram-канале Zloy Ekb появилась информация, что из-за потопа водители начали терять автомобильные номера.
Новость обновлена (10:10): В «Водоканале» подтвердили, что произошла утечка. Из-за аварии отключили холодное водоснабжение на Кировградской, 11,13 и 40А (школа). На месте ведутся работы, устранить аварию обещают до 20:00 21 декабря.
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