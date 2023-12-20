20 декабря 2023

В Екатеринбурге на Уралмаше образовалось озеро из-за коммунальной аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
Сильный потоп на Уралмаше из-за коммунальной аварии. (Фото архив) Фото:

В Екатеринбурге из-за крупной коммунальной аварии затопило дорогу от улицы Кировградской до Уральских Рабочих. Об этом URA.RU рассказал читатель.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Водоканала», чтобы уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил. В telegram-канале Zloy Ekb появилась информация, что из-за потопа водители начали терять автомобильные номера.

Новость обновлена (10:10): В «Водоканале» подтвердили, что произошла утечка. Из-за аварии отключили холодное водоснабжение на Кировградской, 11,13 и 40А (школа). На месте ведутся работы, устранить аварию обещают до 20:00 21 декабря.

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В Екатеринбурге из-за крупной коммунальной аварии затопило дорогу от улицы Кировградской до Уральских Рабочих. Об этом URA.RU рассказал читатель. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Водоканала», чтобы уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил. В telegram-канале Zloy Ekb появилась информация, что из-за потопа водители начали терять автомобильные номера. Новость обновлена (10:10): В «Водоканале» подтвердили, что произошла утечка. Из-за аварии отключили холодное водоснабжение на Кировградской, 11,13 и 40А (школа). На месте ведутся работы, устранить аварию обещают до 20:00 21 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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