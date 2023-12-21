Уголовное дело пермяка, насмерть сбившего студентку, передали в суд

21 декабря 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

В сентябре обвиняемого по решению суда отправили в СИЗО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми будут судить 23-летнего Дмитрия Кульнева, который в конце сентября 2023 года сбил двух пешеходов на пешеходном переходе возле торгового центра «Браво» в Кировском районе города. Водитель с места аварии скрылся, но вскоре был задержан и отправлен в СИЗО. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд. «Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Указывается, что водитель был в состоянии опьянения и не имел прав на управление транспортным средством. Авария со смертельным исходом случилась в Кировском районе Перми 24 сентября 2023 года. Водитель иномарки сбил на пешеходном переходе возле ТЦ «Браво» 17-летнюю студентку техникума и ее 18-летнего друга. Девушка скончалась на месте, молодого человека отправили в больницу. За рулем машинынаходился 23-летний Дмитрий Кульнев. Вскоре его задержали, а 27 сентября по решению суда арестовали. Суд посчитал, что в ином случае Кульнев может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей. Одним из них является друг обвиняемого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми будут судить 23-летнего Дмитрия Кульнева, который в конце сентября 2023 года сбил двух пешеходов на пешеходном переходе возле торгового центра «Браво» в Кировском районе города. Водитель с места аварии скрылся, но вскоре был задержан и отправлен в СИЗО. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд. «Прокуратура Кировского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Указывается, что водитель был в состоянии опьянения и не имел прав на управление транспортным средством. Авария со смертельным исходом случилась в Кировском районе Перми 24 сентября 2023 года. Водитель иномарки сбил на пешеходном переходе возле ТЦ «Браво» 17-летнюю студентку техникума и ее 18-летнего друга. Девушка скончалась на месте, молодого человека отправили в больницу. За рулем машинынаходился 23-летний Дмитрий Кульнев. Вскоре его задержали, а 27 сентября по решению суда арестовали. Суд посчитал, что в ином случае Кульнев может скрыться от правосудия или повлиять на свидетелей. Одним из них является друг обвиняемого.