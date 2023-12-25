Правительство РФ изменит Правила дорожного движения

25 декабря 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Правительство РФ к апрелю направит предложения по изменению ПДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по изменению правил дорожного движения в стране. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации подготовить и представить предложения: о совершенствовании правил дорожного движения», — говорится в поручении, опубликованном на сайте. Правительство в вопросах изменения ПДД будет работать совместно с Общественной палатой. Предложения поручено внести до 1 апреля 2024 года. Поручение стоит на контроле у премьер-министра страны Михаила Мишустина. В декабре правительство РФ готовило правки, по которым водители будут получать штрафы за нарушение скоростных ограничений. Министерство внутренних дел РФ выступило против данной инициативы.

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по изменению правил дорожного движения в стране. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации подготовить и представить предложения: о совершенствовании правил дорожного движения», — говорится в поручении, опубликованном на сайте. Правительство в вопросах изменения ПДД будет работать совместно с Общественной палатой. Предложения поручено внести до 1 апреля 2024 года. Поручение стоит на контроле у премьер-министра страны Михаила Мишустина. В декабре правительство РФ готовило правки, по которым водители будут получать штрафы за нарушение скоростных ограничений. Министерство внутренних дел РФ выступило против данной инициативы.