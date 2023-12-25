Правительство РФ изменит Правила дорожного движения

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Правительство РФ к апрелю направит предложения по изменению ПДД Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по изменению правил дорожного движения в стране. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации подготовить и представить предложения: о совершенствовании правил дорожного движения», — говорится в поручении, опубликованном на сайте. Правительство в вопросах изменения ПДД будет работать совместно с Общественной палатой. Предложения поручено внести до 1 апреля 2024 года. Поручение стоит на контроле у премьер-министра страны Михаила Мишустина.

В декабре правительство РФ готовило правки, по которым водители будут получать штрафы за нарушение скоростных ограничений. Министерство внутренних дел РФ выступило против данной инициативы.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по изменению правил дорожного движения в стране. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации подготовить и представить предложения: о совершенствовании правил дорожного движения», — говорится в поручении, опубликованном на сайте. Правительство в вопросах изменения ПДД будет работать совместно с Общественной палатой. Предложения поручено внести до 1 апреля 2024 года. Поручение стоит на контроле у премьер-министра страны Михаила Мишустина. В декабре правительство РФ готовило правки, по которым водители будут получать штрафы за нарушение скоростных ограничений. Министерство внутренних дел РФ выступило против данной инициативы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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