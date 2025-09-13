«Разрушительные последствия»: в Польше обратились к Украине

Власти Украины разрешили выезд за границу молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет, что уже привело к беспрецедентному росту потока мигрантов в Польшу. Об этом сообщает одна из польских газет. По ее данным, только за первую неделю после вступления новых правил в силу польские пограничники зафиксировали въезд 10,6 тысячи украинцев указанной возрастной группы.
«Решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны. Уже в первую неделю действия новых правил был зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев этой возрастной группы, въезжающих в Польшу — 10 600 человек за первую неделю действия новых правил», — пишет Rzeczpospolita.
Издание также приводит мнение польского генерала Романа Полько, который подчеркнул, что значительная часть молодежи стремится покинуть Украину из-за опасений быть мобилизованными и отправленными на фронт без достаточной подготовки. По словам военного, профессиональная армия страны практически уничтожена, а гражданских призывников после короткого курса обучения направляют на передовую, что вызывает у них страх и желание уехать. Генерал отметил, что не стал бы винить молодых украинцев за их выбор эмигрировать.
Ранее в период действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен выезд с территории Украины. За попытки уклонения от прохождения военной службы в условиях мобилизации законодательством страны предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
В Сети широко распространены видеозаписи, на которых зафиксированы случаи принудительной мобилизации в ВСУ: сотрудники военкоматов задерживают мужчин, зачастую применяя физическую силу и насилие при их доставке в микроавтобусах. В ответ на такие меры многие граждане призывного возраста пытаются всеми способами избежать мобилизации.
