Таролог с ТВ-3 раскрыла, что ждет пермяков в 2024 году

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова: в 2024 году в Перми раскроют больше уголовных дел

26 декабря 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Аркан Перми — «Верховная жрица» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Таролог и ведущая программы «Утренние гадания» на телеканале ТВ-3 Яна Чеснокова сделала прогноз на 2024 год для Перми. В городе появятся новые детские центры и обновятся школьные программы, а также раскроются многие уголовные дела. «В 2024 будут строиться детские центры, меняться школьные программы и показываться ценности предков и информация из архивов. Повысится показатель по раскрытию запутанных уголовных дел, возможно, правоохранительные органы будут возвращаться к нерешенным ранее гражданским вопросам», — пишет 59.ru со ссылкой на Яну Чеснокову. Уточняется, что такие выводы таролог сделала исходя из даты основания города — 15 мая 1723 года. Телеведущая также дала совет властям и жителям проводить больше культурных мероприятий, приглашать в гости знаменитостей и рекомендовала написать письмо Вселенной, чтобы исполнить свои желания. Для этого нужно на листе бумаги написать свою фамилию, имя и дату рождения. В тексте письма поблагодарить Вселенную за помощь и сформулировать свою цель. Важно описать желание подробно. «Избегайте употребления глаголов в прошедшем и будущем времени, слова „хотеть“ и частицы „не“. Также не стоит желать негатива и зла другим людям», — отметила Яна Чеснокова.

Таролог и ведущая программы «Утренние гадания» на телеканале ТВ-3 Яна Чеснокова сделала прогноз на 2024 год для Перми. В городе появятся новые детские центры и обновятся школьные программы, а также раскроются многие уголовные дела. «В 2024 будут строиться детские центры, меняться школьные программы и показываться ценности предков и информация из архивов. Повысится показатель по раскрытию запутанных уголовных дел, возможно, правоохранительные органы будут возвращаться к нерешенным ранее гражданским вопросам», — пишет 59.ru со ссылкой на Яну Чеснокову. Уточняется, что такие выводы таролог сделала исходя из даты основания города — 15 мая 1723 года. Телеведущая также дала совет властям и жителям проводить больше культурных мероприятий, приглашать в гости знаменитостей и рекомендовала написать письмо Вселенной, чтобы исполнить свои желания. Для этого нужно на листе бумаги написать свою фамилию, имя и дату рождения. В тексте письма поблагодарить Вселенную за помощь и сформулировать свою цель. Важно описать желание подробно. «Избегайте употребления глаголов в прошедшем и будущем времени, слова „хотеть“ и частицы „не“. Также не стоит желать негатива и зла другим людям», — отметила Яна Чеснокова.