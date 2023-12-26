В Нижневартовске сотрудники ОМОН Росгвардии задержал местного жителя, у которого нашли тайник с патронами и боевыми гранатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО.
«В одном из ангаров по ул. 2П-2 города Нижневартовска мужчина организовал тайник, где прятал несколько 9-мм патронов и предметы, схожие с осколочными гранатами. Специалисты группы разминирования ОМОН идентифицировали их как боевые гранаты Ф-1 и РГ-42 времен Великой Отечественной войны с запалом», — рассказали в пресс-службе.
Силовики передали изъятые боеприпасы следственного комитету для проведения экспертизы. На вартовчанина возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали у жителей из незаконного хранения 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Силовики также аннулировали около 2 тысяч разрешительных документов на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.
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