26 декабря 2023

ОМОН задержал жителя ХМАО, хранившего боеприпасы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, омон
ОМОН задержал вартовчанина, хранившего боеприпасы Фото:

В Нижневартовске сотрудники ОМОН Росгвардии задержал местного жителя, у которого нашли тайник с патронами и боевыми гранатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО.

«В одном из ангаров по ул. 2П-2 города Нижневартовска мужчина организовал тайник, где прятал несколько 9-мм патронов и предметы, схожие с осколочными гранатами. Специалисты группы разминирования ОМОН идентифицировали их как боевые гранаты Ф-1 и РГ-42 времен Великой Отечественной войны с запалом», — рассказали в пресс-службе.

Силовики передали изъятые боеприпасы следственного комитету для проведения экспертизы. На вартовчанина возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали у жителей из незаконного хранения 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Силовики также аннулировали около 2 тысяч разрешительных документов на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.

В Нижневартовске ОМОН задержал местного жителя, у которого нашли тайник с боеприпасами
В Нижневартовске ОМОН задержал местного жителя, у которого нашли тайник с боеприпасами
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В Нижневартовске сотрудники ОМОН Росгвардии задержал местного жителя, у которого нашли тайник с патронами и боевыми гранатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО. «В одном из ангаров по ул. 2П-2 города Нижневартовска мужчина организовал тайник, где прятал несколько 9-мм патронов и предметы, схожие с осколочными гранатами. Специалисты группы разминирования ОМОН идентифицировали их как боевые гранаты Ф-1 и РГ-42 времен Великой Отечественной войны с запалом», — рассказали в пресс-службе. Силовики передали изъятые боеприпасы следственного комитету для проведения экспертизы. На вартовчанина возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали у жителей из незаконного хранения 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Силовики также аннулировали около 2 тысяч разрешительных документов на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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