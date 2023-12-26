ОМОН задержал жителя ХМАО, хранившего боеприпасы. Фото

27 декабря 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

ОМОН задержал вартовчанина, хранившего боеприпасы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU (фото из архива) В Нижневартовске сотрудники ОМОН Росгвардии задержал местного жителя, у которого нашли тайник с патронами и боевыми гранатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО. «В одном из ангаров по ул. 2П-2 города Нижневартовска мужчина организовал тайник, где прятал несколько 9-мм патронов и предметы, схожие с осколочными гранатами. Специалисты группы разминирования ОМОН идентифицировали их как боевые гранаты Ф-1 и РГ-42 времен Великой Отечественной войны с запалом», — рассказали в пресс-службе.



Силовики передали изъятые боеприпасы следственного комитету для проведения экспертизы. На вартовчанина возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали у жителей из незаконного хранения 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Силовики также аннулировали около 2 тысяч разрешительных документов на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия. В Нижневартовске ОМОН задержал местного жителя, у которого нашли тайник с боеприпасами Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре

В Нижневартовске сотрудники ОМОН Росгвардии задержал местного жителя, у которого нашли тайник с патронами и боевыми гранатами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО. «В одном из ангаров по ул. 2П-2 города Нижневартовска мужчина организовал тайник, где прятал несколько 9-мм патронов и предметы, схожие с осколочными гранатами. Специалисты группы разминирования ОМОН идентифицировали их как боевые гранаты Ф-1 и РГ-42 времен Великой Отечественной войны с запалом», — рассказали в пресс-службе. Силовики передали изъятые боеприпасы следственного комитету для проведения экспертизы. На вартовчанина возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО за 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали у жителей из незаконного хранения 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Силовики также аннулировали около 2 тысяч разрешительных документов на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.