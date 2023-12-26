26 декабря 2023

В МВД проводится проверка из-за мужчины, который следил за школьницей в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
В полиции устанавливают личность мужчины Фото:

Сотрудники ГУ МВД пор Пермскому краю инициировали проверку после того, как на Вышке-2 неизвестный мужчина шел за девочкой до квартиры. Видеозапись случившегося была опубликована в соцсети «ВКонтакте».

«По данному факту сотрудниками уголовного розыска проводится проверка. Устанавливается личность мужчины», — рассказали в пресс-службе полиции.

В краевом ГУ МВД отметили, что проверка была начата после видеозаписи, которую полицейские заметили в интернете. Позже к ним обратился отец девочки.

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Сотрудники ГУ МВД пор Пермскому краю инициировали проверку после того, как на Вышке-2 неизвестный мужчина шел за девочкой до квартиры. Видеозапись случившегося была опубликована в соцсети «ВКонтакте». «По данному факту сотрудниками уголовного розыска проводится проверка. Устанавливается личность мужчины», — рассказали в пресс-службе полиции. В краевом ГУ МВД отметили, что проверка была начата после видеозаписи, которую полицейские заметили в интернете. Позже к ним обратился отец девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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