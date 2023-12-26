В МВД проводится проверка из-за мужчины, который следил за школьницей в Перми

В полиции устанавливают личность мужчины
Сотрудники ГУ МВД пор Пермскому краю инициировали проверку после того, как на Вышке-2 неизвестный мужчина шел за девочкой до квартиры. Видеозапись случившегося была опубликована в соцсети «ВКонтакте».
«По данному факту сотрудниками уголовного розыска проводится проверка. Устанавливается личность мужчины», — рассказали в пресс-службе полиции.
В краевом ГУ МВД отметили, что проверка была начата после видеозаписи, которую полицейские заметили в интернете. Позже к ним обратился отец девочки.
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