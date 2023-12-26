Топ-менеджера челябинского ковидного госпиталя не выпустили из-за решетки

27 декабря 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Областной суд не стал менять Вячеславу Кадочникову и Михаилу Крысову меру пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU Главный инженер регионального инфекционного центра в Малой Сосновке (Челябинская область) Вячеслав Кадочников, задержанный ФСБ по обвинениям в мошенничестве и получении взятки, в очередной раз не смог выйти из СИЗО. Его сообщнику, предпринимателю Михаилу Крысову, также отказали в освобождении, сообщили URA.RU 27 декабря в пресс-службе областного суда. «Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Вячеслава Кадочникова и Михаила Крысова. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 22 ноября, которым обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 10 мая 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Это уже, как минимум, четвертая попытка Кадочникова выйти на свободу. Все предыдущие также провалились. Учитывая тяжесть инкриминируемого преступления, суд так и не нашел аргументов для послабления меры пресечения. Кадочников и Крысов были задержаны сотрудниками областного управления ФСБ в конце ноября 2022 года. Обоих обвинили в коррупции. По версии следствия, инженер и предприниматель вступили в преступный сговор. Суть сговора заключалась в том, что Крысов платил Кадочникову. За это тот завышал объемы выполненных работ в актах приема. Таким образом бюджету медучреждения был нанесен многомиллионный ущерб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный инженер регионального инфекционного центра в Малой Сосновке (Челябинская область) Вячеслав Кадочников, задержанный ФСБ по обвинениям в мошенничестве и получении взятки, в очередной раз не смог выйти из СИЗО. Его сообщнику, предпринимателю Михаилу Крысову, также отказали в освобождении, сообщили URA.RU 27 декабря в пресс-службе областного суда. «Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемых Вячеслава Кадочникова и Михаила Крысова. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 22 ноября, которым обвиняемым был продлен срок содержания под стражей до 10 мая 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Это уже, как минимум, четвертая попытка Кадочникова выйти на свободу. Все предыдущие также провалились. Учитывая тяжесть инкриминируемого преступления, суд так и не нашел аргументов для послабления меры пресечения. Кадочников и Крысов были задержаны сотрудниками областного управления ФСБ в конце ноября 2022 года. Обоих обвинили в коррупции. По версии следствия, инженер и предприниматель вступили в преступный сговор. Суть сговора заключалась в том, что Крысов платил Кадочникову. За это тот завышал объемы выполненных работ в актах приема. Таким образом бюджету медучреждения был нанесен многомиллионный ущерб.