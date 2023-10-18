Задержанный ФСБ топ-менеджер челябинского COVID-госпиталя не смог выйти из СИЗО

Вячеслава Кадочникова оставили в СИЗО до 24 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный инженер регионального инфекционного центра в Малой Сосновке (Челябинская область) Вячеслав Кадочников, задержанный ФСБ по обвинениям в мошенничестве и получении взятки, не смог оспорить решение о заключении себя под стражу. Как сообщили URA.RU 19 октября в пресс-службе областного суда, его оставили в СИЗО до 24 ноября.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемого Вячеслава Кадочникова. Постановление Тракторозаводского райсуда от 21 сентября, которым Кадочникову был продлен срок содержания под стражей до 24 ноября, оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что сторона защиты при обжаловании решения просила суд отменить его. Заменить меру пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую, а именно на домашний арест или иную, не связанную с изоляцией от общества.

Кадочников был задержан сотрудниками УФСБ по региону в конце ноября 2022 года. Вместе с ним силовики задержали предпринимателя Михаила Крысова. По версии следствия, предприниматель, чья компания занималась вывозом твердых и жидких отходов, вступил в преступный сговор с инженером. Он платил Кадочникову за то, чтобы тот завышал объемы выполненных работ в актах приема. Таким образом бюджету медучреждения был нанесен многомиллионный ущерб.