18 октября 2023

Задержанный ФСБ топ-менеджер челябинского COVID-госпиталя не смог выйти из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор
Вячеслава Кадочникова оставили в СИЗО до 24 ноября Фото:

Главный инженер регионального инфекционного центра в Малой Сосновке (Челябинская область) Вячеслав Кадочников, задержанный ФСБ по обвинениям в мошенничестве и получении взятки, не смог оспорить решение о заключении себя под стражу. Как сообщили URA.RU 19 октября в пресс-службе областного суда, его оставили в СИЗО до 24 ноября.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемого Вячеслава Кадочникова. Постановление Тракторозаводского райсуда от 21 сентября, которым Кадочникову был продлен срок содержания под стражей до 24 ноября, оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что сторона защиты при обжаловании решения просила суд отменить его. Заменить меру пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую, а именно на домашний арест или иную, не связанную с изоляцией от общества.

Кадочников был задержан сотрудниками УФСБ по региону в конце ноября 2022 года. Вместе с ним силовики задержали предпринимателя Михаила Крысова. По версии следствия, предприниматель, чья компания занималась вывозом твердых и жидких отходов, вступил в преступный сговор с инженером. Он платил Кадочникову за то, чтобы тот завышал объемы выполненных работ в актах приема. Таким образом бюджету медучреждения был нанесен многомиллионный ущерб.

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Главный инженер регионального инфекционного центра в Малой Сосновке (Челябинская область) Вячеслав Кадочников, задержанный ФСБ по обвинениям в мошенничестве и получении взятки, не смог оспорить решение о заключении себя под стражу. Как сообщили URA.RU 19 октября в пресс-службе областного суда, его оставили в СИЗО до 24 ноября. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемого Вячеслава Кадочникова. Постановление Тракторозаводского райсуда от 21 сентября, которым Кадочникову был продлен срок содержания под стражей до 24 ноября, оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что сторона защиты при обжаловании решения просила суд отменить его. Заменить меру пресечения в виде содержания под стражей на более мягкую, а именно на домашний арест или иную, не связанную с изоляцией от общества. Кадочников был задержан сотрудниками УФСБ по региону в конце ноября 2022 года. Вместе с ним силовики задержали предпринимателя Михаила Крысова. По версии следствия, предприниматель, чья компания занималась вывозом твердых и жидких отходов, вступил в преступный сговор с инженером. Он платил Кадочникову за то, чтобы тот завышал объемы выполненных работ в актах приема. Таким образом бюджету медучреждения был нанесен многомиллионный ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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