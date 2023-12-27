Инвалида, убившего отца и ранившего мать в Верхней Пышме, отправили в СИЗО

Мужчину уже заключили под стражу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мужчину-инвалида, напавшего на родителей с ножом в Верхней Пышме, допросили, предъявили обвинение и отправили под стражу. В планах у силовиков провести судебную психиатрическую экспертизу. В пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области подтвердили, что трагедия произошла 26 декабря.

«В отношении фигуранта будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. Кроме того, следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу», — заявили представители ведомства. Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям — убийство и покушение на убийство.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, свердловчанин ранее не был судим, состоит на учете у врачей. «В полицию сообщил брат задержанного, которому мать успела позвонить и сообщить о произошедшем в квартире конфликте. Приехавшие на место происшествия полицейские скрутили дебошира, сопротивления представителям МВД он не оказал», — отметил полковник Горелых.

Днем 27 декабря стало известно, что мужчина с инвалидностью напал с ножом на пожилых родителей (отцу было 65 лет, матери 64 года). Поводом для смертельного конфликта стала бытовая ссора. Отец свердловчанина умер от ножевых ранений грудной клетки и бедра, женщина находится в реанимации с поврежденной поясницей.