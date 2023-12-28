Мишустин подарил маленькой пермячке гитару и спел с ней песню. Фото

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Михаил Мишустин с рабочим визитом прибыл в Тюмень. Тюмень, мишустин михаил
Михаил Мишустин исполнил желание маленькой пермячки Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарил 10-летней Ирине Волковой из Перми гитару и микрофон. Также он спел с ней песню про елочку. Таким образом глава кабмина исполнил новогоднее желание маленькой пермячки. Видео показали в эфире телеканала «Россия».

«Тебе, как ты мечтала, настоящая гитара. Сыграешь что-нибудь?» — обратился премьер к девочке, вручая подарок. Ирина сыграла «В лесу родилась елочка». Так как у Ирины накануне был день рождения, Мишустин вручил ей дополнительно микрофон. После они вместе спели.

Встреча проходила в Перми. В ответ на подарки Мишустина мама Ирины вручила премьеру свой.

Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках акции «Елка желаний» пермяк, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников пообещал подарить игрушечного динозавра мальчику-сироте из Кунгура. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исполнит три детских мечты. Одна из них — встреча с актрисой Светланой Ходченковой, которую загадала девочка из ЛНР.

Встреча прошла в теплой атмосфере
Встреча прошла в теплой атмосфере

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарил 10-летней Ирине Волковой из Перми гитару и микрофон. Также он спел с ней песню про елочку. Таким образом глава кабмина исполнил новогоднее желание маленькой пермячки. Видео показали в эфире телеканала «Россия». «Тебе, как ты мечтала, настоящая гитара. Сыграешь что-нибудь?» — обратился премьер к девочке, вручая подарок. Ирина сыграла «В лесу родилась елочка». Так как у Ирины накануне был день рождения, Мишустин вручил ей дополнительно микрофон. После они вместе спели. Встреча проходила в Перми. В ответ на подарки Мишустина мама Ирины вручила премьеру свой. Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках акции «Елка желаний» пермяк, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников пообещал подарить игрушечного динозавра мальчику-сироте из Кунгура. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исполнит три детских мечты. Одна из них — встреча с актрисой Светланой Ходченковой, которую загадала девочка из ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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