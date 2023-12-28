Михаил Мишустин исполнил желание маленькой пермячки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подарил 10-летней Ирине Волковой из Перми гитару и микрофон. Также он спел с ней песню про елочку. Таким образом глава кабмина исполнил новогоднее желание маленькой пермячки. Видео показали в эфире телеканала «Россия».

«Тебе, как ты мечтала, настоящая гитара. Сыграешь что-нибудь?» — обратился премьер к девочке, вручая подарок. Ирина сыграла «В лесу родилась елочка». Так как у Ирины накануне был день рождения, Мишустин вручил ей дополнительно микрофон. После они вместе спели.

Встреча проходила в Перми. В ответ на подарки Мишустина мама Ирины вручила премьеру свой.

Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках акции «Елка желаний» пермяк, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников пообещал подарить игрушечного динозавра мальчику-сироте из Кунгура. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин исполнит три детских мечты. Одна из них — встреча с актрисой Светланой Ходченковой, которую загадала девочка из ЛНР.