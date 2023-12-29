Свердловские чиновники получают меньше, чем коллеги в УрФО

Свердловские чиновники получают зарплату от 63 до 84 тысяч рублей

29 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Средняя номинальная зарплата чиновников в УрФО составила 90 тысяч рублей, сообщает Росстат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зарплаты свердловских чиновников в 2022 году составляли суммы от 63 до 84 тысяч рублей. Средний показатель по УрФО составил 90 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных Росстата, документ имеется в распоряжении URA.RU. «Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих: территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 63 510 рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 84 419 рублей, органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 62 028 рублей», — сообщает Росстат. При этом средний показатель по Уральскому Федеральному округу среди госслужащих составил 90 тысяч рублей. В среднем по всем уровням и ветвям власти зарплата гражданских служащих оказалась примерно равна средней по экономике в стране — 72,9 тысячи рублей. По сравнению с 2021 годом, в 2022 средняя начисленная зарплата чиновников выросла на 9,4%.

Зарплаты свердловских чиновников в 2022 году составляли суммы от 63 до 84 тысяч рублей. Средний показатель по УрФО составил 90 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных Росстата, документ имеется в распоряжении URA.RU. «Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих: территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 63 510 рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 84 419 рублей, органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 62 028 рублей», — сообщает Росстат. При этом средний показатель по Уральскому Федеральному округу среди госслужащих составил 90 тысяч рублей. В среднем по всем уровням и ветвям власти зарплата гражданских служащих оказалась примерно равна средней по экономике в стране — 72,9 тысячи рублей. По сравнению с 2021 годом, в 2022 средняя начисленная зарплата чиновников выросла на 9,4%.