Свердловские чиновники получают меньше, чем коллеги в УрФО

Свердловские чиновники получают зарплату от 63 до 84 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя номинальная зарплата чиновников в УрФО составила 90 тысяч рублей, сообщает Росстат Фото:

Зарплаты свердловских чиновников в 2022 году составляли суммы от 63 до 84 тысяч рублей. Средний показатель по УрФО составил 90 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных Росстата, документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих: территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 63 510 рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 84 419 рублей, органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 62 028 рублей», — сообщает Росстат. При этом средний показатель по Уральскому Федеральному округу среди госслужащих составил 90 тысяч рублей.

В среднем по всем уровням и ветвям власти зарплата гражданских служащих оказалась примерно равна средней по экономике в стране — 72,9 тысячи рублей. По сравнению с 2021 годом, в 2022 средняя начисленная зарплата чиновников выросла на 9,4%.

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Зарплаты свердловских чиновников в 2022 году составляли суммы от 63 до 84 тысяч рублей. Средний показатель по УрФО составил 90 тысяч рублей. Об этом стало известно из данных Росстата, документ имеется в распоряжении URA.RU. «Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих: территориальных органов федеральных органов исполнительной власти — 63 510 рублей, органов исполнительной власти субъектов РФ — 84 419 рублей, органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 62 028 рублей», — сообщает Росстат. При этом средний показатель по Уральскому Федеральному округу среди госслужащих составил 90 тысяч рублей. В среднем по всем уровням и ветвям власти зарплата гражданских служащих оказалась примерно равна средней по экономике в стране — 72,9 тысячи рублей. По сравнению с 2021 годом, в 2022 средняя начисленная зарплата чиновников выросла на 9,4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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