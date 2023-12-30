В Ханты-Мансийске отменили 1 января концертную программу

31 декабря 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

В ХМАО спрогнозировали холода в ночь на 1 января 2024 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) 1 января отменили концертную программу «С Новым годом, Ханты-Мансийск!» из-за холодов. Об этом сообщила администрация города. «Внимание! Важная информация! Концертная программа „С Новым годом, Ханты-Мансийск!“, запланированная на 1 января 01:00, отменяется в связи с низким температурным режимом», — написала администрация в telegram-канале. Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе сообщило, что на территории ХМАО в ночь на 1 января 2024 года синоптики обещают морозы до -37 градусов. В первую новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег. Северный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 1 января отменили концертную программу «С Новым годом, Ханты-Мансийск!» из-за холодов. Об этом сообщила администрация города. «Внимание! Важная информация! Концертная программа „С Новым годом, Ханты-Мансийск!“, запланированная на 1 января 01:00, отменяется в связи с низким температурным режимом», — написала администрация в telegram-канале. Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе сообщило, что на территории ХМАО в ночь на 1 января 2024 года синоптики обещают морозы до -37 градусов. В первую новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег. Северный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду.