В Ханты-Мансийске отменили 1 января концертную программу

В Ханты-Мансийске (ХМАО) 1 января отменили концертную программу «С Новым годом, Ханты-Мансийск!» из-за холодов. Об этом сообщила администрация города.
«Внимание! Важная информация! Концертная программа „С Новым годом, Ханты-Мансийск!“, запланированная на 1 января 01:00, отменяется в связи с низким температурным режимом», — написала администрация в telegram-канале.
Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе сообщило, что на территории ХМАО в ночь на 1 января 2024 года синоптики обещают морозы до -37 градусов. В первую новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег. Северный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду.
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