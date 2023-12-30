В ХМАО погас свет в разных уголках региона. Видео

В ХМАО прошла акция в поддержку жителей Белгородской области

31 декабря 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Весь ХМАО погрузился в темноту в 18:00 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО 31 декабря в 18:00 выключили подсветку всех административных зданий на 31 минуту в поддержку жителей Белгородской области. Об этом сообщили журналисты URA.RU с места событий. «В Ханты-Мансийске в государственной библиотеки Югры в 18:00 выключили подсветку здания. Также отключила свет администрация Березовского района», — рассказали журналисты URA.RU, которые находились на месте событий и засняли этот момент. Правительство региона сообщило, что в регионе отключат внешнюю подсветку всех административных зданий. Так, власти ХМАО хотели выразить соболезнования, а также поддержать жителей Белгородской области, атаку на которую совершили ВСУ вечером 30 декабря. Также представители округа предложили жителям региона присоединится к акции и выключить свет в квартирах на 31 минуту: 31 — это код Белгородской области.

В ХМАО 31 декабря в 18:00 выключили подсветку всех административных зданий на 31 минуту в поддержку жителей Белгородской области. Об этом сообщили журналисты URA.RU с места событий. «В Ханты-Мансийске в государственной библиотеки Югры в 18:00 выключили подсветку здания. Также отключила свет администрация Березовского района», — рассказали журналисты URA.RU, которые находились на месте событий и засняли этот момент. Правительство региона сообщило, что в регионе отключат внешнюю подсветку всех административных зданий. Так, власти ХМАО хотели выразить соболезнования, а также поддержать жителей Белгородской области, атаку на которую совершили ВСУ вечером 30 декабря. Также представители округа предложили жителям региона присоединится к акции и выключить свет в квартирах на 31 минуту: 31 — это код Белгородской области.