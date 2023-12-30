30 декабря 2023

В ХМАО погас свет в разных уголках региона. Видео

В ХМАО прошла акция в поддержку жителей Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Весь ХМАО погрузился в темноту в 18:00 Фото:

В ХМАО 31 декабря в 18:00 выключили подсветку всех административных зданий на 31 минуту в поддержку жителей Белгородской области. Об этом сообщили журналисты URA.RU с места событий.

«В Ханты-Мансийске в государственной библиотеки Югры в 18:00 выключили подсветку здания. Также отключила свет администрация Березовского района», — рассказали журналисты URA.RU, которые находились на месте событий и засняли этот момент.

Правительство региона сообщило, что в регионе отключат внешнюю подсветку всех административных зданий. Так, власти ХМАО хотели выразить соболезнования, а также поддержать жителей Белгородской области, атаку на которую совершили ВСУ вечером 30 декабря. Также представители округа предложили жителям региона присоединится к акции и выключить свет в квартирах на 31 минуту: 31 — это код Белгородской области.

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В ХМАО 31 декабря в 18:00 выключили подсветку всех административных зданий на 31 минуту в поддержку жителей Белгородской области. Об этом сообщили журналисты URA.RU с места событий. «В Ханты-Мансийске в государственной библиотеки Югры в 18:00 выключили подсветку здания. Также отключила свет администрация Березовского района», — рассказали журналисты URA.RU, которые находились на месте событий и засняли этот момент. Правительство региона сообщило, что в регионе отключат внешнюю подсветку всех административных зданий. Так, власти ХМАО хотели выразить соболезнования, а также поддержать жителей Белгородской области, атаку на которую совершили ВСУ вечером 30 декабря. Также представители округа предложили жителям региона присоединится к акции и выключить свет в квартирах на 31 минуту: 31 — это код Белгородской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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