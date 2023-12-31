В праздники междугородные автобусы ХМАО ходят по расписанию выходного дня

01 января 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

В ХМАО на праздники поменяли расписание междугородных автобусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В праздники междугородные автобусы ХМАО курсируют по расписанию выходного дня. На автовокзале Нижневартовска сообщили агентству, что изменения коснулись графика движения маршрутов Нижневартовск-Мегион и Нижневартовск-Излучинск. «Маршрут Нижневартовск — Мегион с 1 января по 8 января включительно ездит по расписанию, соответствующему графику движения в субботу и воскресенье. Маршрут №103 Нижневартовск — Излучинск с 1 по 5 января, а также 7 и 8 января выполняет рейсы по воскресному расписанию», — сообщили на автовокзале Нижневартовска. В субботу расписание останется неизменным. Также 6 января отменяются рейсы из Нижневартовска до Савкино на 12-00,13-00 и 14-30. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отменили утренние и вечерние автобусные маршруты в соседний регион. Изменения в расписании произошли из-за морозов.

В праздники междугородные автобусы ХМАО курсируют по расписанию выходного дня. На автовокзале Нижневартовска сообщили агентству, что изменения коснулись графика движения маршрутов Нижневартовск-Мегион и Нижневартовск-Излучинск. «Маршрут Нижневартовск — Мегион с 1 января по 8 января включительно ездит по расписанию, соответствующему графику движения в субботу и воскресенье. Маршрут №103 Нижневартовск — Излучинск с 1 по 5 января, а также 7 и 8 января выполняет рейсы по воскресному расписанию», — сообщили на автовокзале Нижневартовска. В субботу расписание останется неизменным. Также 6 января отменяются рейсы из Нижневартовска до Савкино на 12-00,13-00 и 14-30. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отменили утренние и вечерние автобусные маршруты в соседний регион. Изменения в расписании произошли из-за морозов.