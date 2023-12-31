31 декабря 2023
30 декабря 2023

В праздники междугородные автобусы ХМАО ходят по расписанию выходного дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная стела. Экскурсия для СМИ. Ханты-Мансийск, автобус
В ХМАО на праздники поменяли расписание междугородных автобусов Фото:

В праздники междугородные автобусы ХМАО курсируют по расписанию выходного дня. На автовокзале Нижневартовска сообщили агентству, что изменения коснулись графика движения маршрутов Нижневартовск-Мегион и Нижневартовск-Излучинск.

«Маршрут Нижневартовск — Мегион с 1 января по 8 января включительно ездит по расписанию, соответствующему графику движения в субботу и воскресенье. Маршрут №103 Нижневартовск — Излучинск с 1 по 5 января, а также 7 и 8 января выполняет рейсы по воскресному расписанию», — сообщили на автовокзале Нижневартовска.

В субботу расписание останется неизменным. Также 6 января отменяются рейсы из Нижневартовска до Савкино на 12-00,13-00 и 14-30.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отменили утренние и вечерние автобусные маршруты в соседний регион. Изменения в расписании произошли из-за морозов.

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В праздники междугородные автобусы ХМАО курсируют по расписанию выходного дня. На автовокзале Нижневартовска сообщили агентству, что изменения коснулись графика движения маршрутов Нижневартовск-Мегион и Нижневартовск-Излучинск. «Маршрут Нижневартовск — Мегион с 1 января по 8 января включительно ездит по расписанию, соответствующему графику движения в субботу и воскресенье. Маршрут №103 Нижневартовск — Излучинск с 1 по 5 января, а также 7 и 8 января выполняет рейсы по воскресному расписанию», — сообщили на автовокзале Нижневартовска. В субботу расписание останется неизменным. Также 6 января отменяются рейсы из Нижневартовска до Савкино на 12-00,13-00 и 14-30. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отменили утренние и вечерние автобусные маршруты в соседний регион. Изменения в расписании произошли из-за морозов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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