В праздники междугородные автобусы ХМАО ходят по расписанию выходного дня

В праздники междугородные автобусы ХМАО курсируют по расписанию выходного дня. На автовокзале Нижневартовска сообщили агентству, что изменения коснулись графика движения маршрутов Нижневартовск-Мегион и Нижневартовск-Излучинск.
«Маршрут Нижневартовск — Мегион с 1 января по 8 января включительно ездит по расписанию, соответствующему графику движения в субботу и воскресенье. Маршрут №103 Нижневартовск — Излучинск с 1 по 5 января, а также 7 и 8 января выполняет рейсы по воскресному расписанию», — сообщили на автовокзале Нижневартовска.
В субботу расписание останется неизменным. Также 6 января отменяются рейсы из Нижневартовска до Савкино на 12-00,13-00 и 14-30.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отменили утренние и вечерние автобусные маршруты в соседний регион. Изменения в расписании произошли из-за морозов.
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