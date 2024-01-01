Путин высмеял Запад за попытки создать проблемы России

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что страны Запада не смогли помешать России развиваться Фото:
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Запад не смог создать для России проблем, с которыми бы не справилась страна. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского.

«Россию отключили от SWIFT. Видимо рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта, да, а как рассчитываться? Ничего, все работает. Все думали что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие. Ничего, оказывается, все можно», — высказался Владимир Путин. Он отметил, что страны Запада все же создали проблемы России, однако страна со всем справилась и продолжает развиваться. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».

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Запад не смог создать для России проблем, с которыми бы не справилась страна. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского. «Россию отключили от SWIFT. Видимо рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта, да, а как рассчитываться? Ничего, все работает. Все думали что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие. Ничего, оказывается, все можно», — высказался Владимир Путин. Он отметил, что страны Запада все же создали проблемы России, однако страна со всем справилась и продолжает развиваться. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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