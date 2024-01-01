Путин высмеял Запад за попытки создать проблемы России

Запад не смог создать для России проблем, с которыми бы не справилась страна. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени Вишневского.
«Россию отключили от SWIFT. Видимо рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта, да, а как рассчитываться? Ничего, все работает. Все думали что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие. Ничего, оказывается, все можно», — высказался Владимир Путин. Он отметил, что страны Запада все же создали проблемы России, однако страна со всем справилась и продолжает развиваться. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.