На пожарах в Пермском крае погибли три человека

За 1 января в Пермском крае произошло 10 пожаров. Погибли трое людей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.
«По данным ГУ МЧС по Пермскому краю за истекшие сутки зарегистрировано 10 техногенных пожаров. В огне погибли три человека. По предварительным данным пожары произошли из-за неполадок на электросетях и при работе печей», — рассказали в министерстве.
В ведомстве уточнили, что в первые сутки 2024 года пожары случились в деревне Хмели, поселке Рябинино Чердынского городского округа, поселке Теплая Гора и других населенных пунктах. В министерстве призывают пермяков аккуратно пользоваться электроприборами и печами обогрева. В случае, если происходит возгорание, следует незамедлительно обратиться в экстренные службы.
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