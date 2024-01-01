01 января 2024
31 декабря 2023

На пожарах в Пермском крае погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
На тушение огня выезжали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю Фото:

За 1 января в Пермском крае произошло 10 пожаров. Погибли трое людей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.

«По данным ГУ МЧС по Пермскому краю за истекшие сутки зарегистрировано 10 техногенных пожаров. В огне погибли три человека. По предварительным данным пожары произошли из-за неполадок на электросетях и при работе печей», — рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в первые сутки 2024 года пожары случились в деревне Хмели, поселке Рябинино Чердынского городского округа, поселке Теплая Гора и других населенных пунктах. В министерстве призывают пермяков аккуратно пользоваться электроприборами и печами обогрева. В случае, если происходит возгорание, следует незамедлительно обратиться в экстренные службы.

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За 1 января в Пермском крае произошло 10 пожаров. Погибли трое людей. Информацию об этом сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона. «По данным ГУ МЧС по Пермскому краю за истекшие сутки зарегистрировано 10 техногенных пожаров. В огне погибли три человека. По предварительным данным пожары произошли из-за неполадок на электросетях и при работе печей», — рассказали в министерстве. В ведомстве уточнили, что в первые сутки 2024 года пожары случились в деревне Хмели, поселке Рябинино Чердынского городского округа, поселке Теплая Гора и других населенных пунктах. В министерстве призывают пермяков аккуратно пользоваться электроприборами и печами обогрева. В случае, если происходит возгорание, следует незамедлительно обратиться в экстренные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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