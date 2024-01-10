Россиян будут лично информировать о выборах президента

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Единый день голосования. Пермь, выборы, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
УИК начнут лично информировать россиян о выборах за три недели до голосования Фото:

С 17 февраля сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) будут совершать обход квартир, чтобы информировать о выборах президента России. Об этом сообщили собеседники в системе избирательных комиссий.

Проект назвали «ИнформУИК». Он начнется 17 февраля и закончится 7 марта — примерно за неделю до начала голосования, рассказали «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

Проект «ИнформУИК» создан для повышения явки граждан. Чтобы его реализовать разработано специальное приложение, которое поможет УИК.

Центральная избирательная комиссия 1 января завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента России. В список возможных кандидатов на выборах президента РФ вошли 11 человек, двое уже подали документы на регистрацию, передает телеканал 360.

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С 17 февраля сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) будут совершать обход квартир, чтобы информировать о выборах президента России. Об этом сообщили собеседники в системе избирательных комиссий. Проект назвали «ИнформУИК». Он начнется 17 февраля и закончится 7 марта — примерно за неделю до начала голосования, рассказали «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Проект «ИнформУИК» создан для повышения явки граждан. Чтобы его реализовать разработано специальное приложение, которое поможет УИК. Центральная избирательная комиссия 1 января завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента России. В список возможных кандидатов на выборах президента РФ вошли 11 человек, двое уже подали документы на регистрацию, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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