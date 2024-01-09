Сотрудницу «Транснефти» из ХМАО заставили уволиться из-за поездки в Египет

Работница «Транснефти» лишилась работы из-за отдыха в Египте Фото: Нина Калинина © URA.RU

Сотрудницу сургутского филиала компании «Транснефть-Сибирь» из ХМАО заставили уволиться из-за поездки в Египет. В документах суда, куда женщина обратилась с иском, указано, что работница уехала на отдых во время больничного с ребенком.

«Сотрудница филиала „Сургутское управление магистральных нефтепроводов“ АО „Транснефть-Сибирь“, находясь на больничном по уходу за ребенком, слетала в Египет. После ее выхода на работу начальник потребовал объяснения причин выезда за пределы города и предложил заключить соглашение о прекращении трудового договора по обоюдному согласию в целях избегания негативных последствий», — указано в документах суда.

Женщина обратилась в суд с иском о признании незаконным приказа о прекращении трудового договора. В суде работница «Транснефти» объяснила, что решила ехать к морю из-за недомогания ребенка, который жаловался на частые головные боли. Нижневартовский районный суд отказал женщине в иске, но она подала жалобу в суд ХМАО. Окружной судья решил, что работодатель вынудил сотрудницу подписать заявление на увольнение.

По решению суда Ханты-Мансийского округа женщину восстановили на работе. Компании пришлось выплатить компенсацию за моральный вред и зарплату за время вынужденных прогулов. Представители АО «Транснефть-Сибирь» обращались в кассационный суд, но высшая инстанция оставила решение без изменения.

Агентство направило в «Транснефть-Сибирь» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудника ООО «Транснефть-Сибирь» из Нижневартовска уволили в связи с сокращением. Суд признал действия работодателя незаконными и постановил взыскать с предприятия 800 тысяч рублей.