Группа «Маша и Медведи» отменила концерт в Перми

10 января 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Концерт перенесен на сентябрь Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Выступление популярной рок-группы «Маша и Медведи» в Перми не состоится. Коллектив перенес свой уральско-сибирский тур, а также пермский концерт, который должен был пройти 20 января, на осень. Солистка Мария Макарова объяснила это болезнью барабанщика Вячеслава Козырева. «Друзья, мы вынуждены сообщить вам о переносе нашего тура на осень 24-го! Мы решили дождаться восстановления здоровья Славы, которому на несколько месяцев запрещены перелеты и прочие нагрузки, и отправиться в путь полноценным составом», — написала певица в соцсети «ВКонтакте». На странице пермского концерта говорится, что он перенесен на сентябрь. Точной даты пока не указано. О болезни Козырева стало известно еще в конце декабря 2023 года. Но группа планировала ехать на гастроли без него. Однако в итоге от этой затеи решили отказаться. Как пояснила Макарова, в туре по Уралу и Сибири будет сниматься документальный фильм о коллективе, а без барабанщика «картина будет неполной».

Выступление популярной рок-группы «Маша и Медведи» в Перми не состоится. Коллектив перенес свой уральско-сибирский тур, а также пермский концерт, который должен был пройти 20 января, на осень. Солистка Мария Макарова объяснила это болезнью барабанщика Вячеслава Козырева. «Друзья, мы вынуждены сообщить вам о переносе нашего тура на осень 24-го! Мы решили дождаться восстановления здоровья Славы, которому на несколько месяцев запрещены перелеты и прочие нагрузки, и отправиться в путь полноценным составом», — написала певица в соцсети «ВКонтакте». На странице пермского концерта говорится, что он перенесен на сентябрь. Точной даты пока не указано. О болезни Козырева стало известно еще в конце декабря 2023 года. Но группа планировала ехать на гастроли без него. Однако в итоге от этой затеи решили отказаться. Как пояснила Макарова, в туре по Уралу и Сибири будет сниматься документальный фильм о коллективе, а без барабанщика «картина будет неполной».