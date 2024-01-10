Махонин рассказал о новых центрах реабилитации для бойцов СВО

Махонин: в Пермском крае есть 800 площадок для реабилитации бойцов СВО

11 января 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

Махонин раскрыл число центров по реабилитации бойцов СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае создано около 800 площадок, где бойцы СВО имеют возможность пройти реабилитацию. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым. «Всего у нас по краю порядка 800 специализированных площадок для реабилитации. Адаптацию там активно проходят участники спецоперации», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Махонин подчеркнул, что в регионе работает Служба социальных участковых, где трудятся 365 специалистов. Он добавил, что на их сопровождении находятся 50,4 тысячи человек, в том числе семьи участников СВО.

В Пермском крае создано около 800 площадок, где бойцы СВО имеют возможность пройти реабилитацию. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым. «Всего у нас по краю порядка 800 специализированных площадок для реабилитации. Адаптацию там активно проходят участники спецоперации», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Махонин подчеркнул, что в регионе работает Служба социальных участковых, где трудятся 365 специалистов. Он добавил, что на их сопровождении находятся 50,4 тысячи человек, в том числе семьи участников СВО.