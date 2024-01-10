Махонин рассказал о новых центрах реабилитации для бойцов СВО

Махонин раскрыл число центров по реабилитации бойцов СВО
В Пермском крае создано около 800 площадок, где бойцы СВО имеют возможность пройти реабилитацию. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым.
«Всего у нас по краю порядка 800 специализированных площадок для реабилитации. Адаптацию там активно проходят участники спецоперации», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.
Махонин подчеркнул, что в регионе работает Служба социальных участковых, где трудятся 365 специалистов. Он добавил, что на их сопровождении находятся 50,4 тысячи человек, в том числе семьи участников СВО.
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