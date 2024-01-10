10 января 2024

Махонин рассказал о новых центрах реабилитации для бойцов СВО

Махонин: в Пермском крае есть 800 площадок для реабилитации бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание общественной палаты Пермского края VI созыва. Пермь, махонин дмитрий
Махонин раскрыл число центров по реабилитации бойцов СВО Фото:

В Пермском крае создано около 800 площадок, где бойцы СВО имеют возможность пройти реабилитацию. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым.

«Всего у нас по краю порядка 800 специализированных площадок для реабилитации. Адаптацию там активно проходят участники спецоперации», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.

Махонин подчеркнул, что в регионе работает Служба социальных участковых, где трудятся 365 специалистов. Он добавил, что на их сопровождении находятся 50,4 тысячи человек, в том числе семьи участников СВО.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае создано около 800 площадок, где бойцы СВО имеют возможность пройти реабилитацию. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым. «Всего у нас по краю порядка 800 специализированных площадок для реабилитации. Адаптацию там активно проходят участники спецоперации», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Махонин подчеркнул, что в регионе работает Служба социальных участковых, где трудятся 365 специалистов. Он добавил, что на их сопровождении находятся 50,4 тысячи человек, в том числе семьи участников СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...