В Челябинской области вдвое увеличился спрос на сотрудников без опыта работы

11 января 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Челябинские организации стали чаще приглашать кандидатов без опыта и несовершеннолетних Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области зафиксирован годовой рост числа вакансий для соискателей без опыта работы. Предложения для молодых сотрудников поступают от работодателей из всех профессиональных сфер, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру». «Начиная с весны 2023 года, наметился четкий тренд на увеличение количества вакансий для кандидатов без опыта работы: рост на 52% относительно предыдущих лет. При этом увеличившееся количество предложений заметно практически во всех профессиональных отраслях», — сообщил руководитель департамента аналитики сервиса Юрий Михеев. Михеев отметил, что предложения о работе увеличились и для несовершеннолетних соискателей. Причиной стало снятие законодательных ограничений. В наступившем году аналитики прогнозируют активное снижение дискриминации сотрудников. К такому выводу они пришли из-за сложившейся тенденции: с 2022 года компании стали чаще привлекать работников старше 40 лет, женщин на «мужские» профессии и брать в штат людей с ОВЗ. По итогам 2023 года был замечен рост медианных зарплат среди шести специальностей. Больше стали зарабатывать автослесари (на 9% — до 70,9 тысяч рублей), операторы станков ЧПУ (на 13% — до 97 тысяч рублей), грузчики (на 14% — до 40 тысяч рублей), инженеры по охране труда и безопасности (на 14% — до 50 тысяч рублей), кладовщики (на 19% — до 47,4 тысячи рублей) и операторы call-центров (на 30% — до 48 тысяч рублей). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области зафиксирован годовой рост числа вакансий для соискателей без опыта работы. Предложения для молодых сотрудников поступают от работодателей из всех профессиональных сфер, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру». «Начиная с весны 2023 года, наметился четкий тренд на увеличение количества вакансий для кандидатов без опыта работы: рост на 52% относительно предыдущих лет. При этом увеличившееся количество предложений заметно практически во всех профессиональных отраслях», — сообщил руководитель департамента аналитики сервиса Юрий Михеев. Михеев отметил, что предложения о работе увеличились и для несовершеннолетних соискателей. Причиной стало снятие законодательных ограничений. В наступившем году аналитики прогнозируют активное снижение дискриминации сотрудников. К такому выводу они пришли из-за сложившейся тенденции: с 2022 года компании стали чаще привлекать работников старше 40 лет, женщин на «мужские» профессии и брать в штат людей с ОВЗ. По итогам 2023 года был замечен рост медианных зарплат среди шести специальностей. Больше стали зарабатывать автослесари (на 9% — до 70,9 тысяч рублей), операторы станков ЧПУ (на 13% — до 97 тысяч рублей), грузчики (на 14% — до 40 тысяч рублей), инженеры по охране труда и безопасности (на 14% — до 50 тысяч рублей), кладовщики (на 19% — до 47,4 тысячи рублей) и операторы call-центров (на 30% — до 48 тысяч рублей).