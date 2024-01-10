Прокуратура проверит мэрию Копейска после публикации URA.RU

Прокуратура проверит жалобу жительницы Копейска, которая не может выйти из дома

11 января 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

По закону, инвалид-колясочник должен иметь техническую возможность покинуть свою квартиру и вернуться в нее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Челябинской области по поручению замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева организовала проверку действий администрации Копейска. Речь идет об обеспечении права инвалида-колясочника на доступ в свою квартиру. Об этом 11 января URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по размещенной в СМИ публикации о бездействии органа местного самоуправления по оборудованию подъезда дома, в котором проживает инвалид-колясочник, устройствами, обеспечивающими доступ к жилому помещению. В ходе проверки будет дана оценка исполнению администрацией Копейска требований законодательства по обеспечению беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Проверка организована после публикации URA.RU о том, что 40-летняя жительница Копейска обратилась в мэрию с просьбой обеспечить ей возможность выходить из дома. Проживая на втором этаже и будучи инвалидом-колясочником, самостоятельно этого она сделать не может. Поэтому она просила установить технические средства, которые позволили бы ей иметь такую возможность. По закону, мэрия должна в такого рода случаях либо дать женщине технические средства для выхода из дома, то есть подъемник, либо предоставить жилое помещение на первом этаже. По словам копейчанки, ни одного варианта администрацией города ей предложено не было. Более того, мэрия Копейска не ответила на обращение инвалида в течение положенного законом срока. В связи с фактами, изложенными в публикации, прокуратура области проверит действия копейской администрации. Как подчеркнули в ведомстве, при выявлении нарушений закона незамедлительно будут приняты меры к их устранению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Челябинской области по поручению замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева организовала проверку действий администрации Копейска. Речь идет об обеспечении права инвалида-колясочника на доступ в свою квартиру. Об этом 11 января URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по размещенной в СМИ публикации о бездействии органа местного самоуправления по оборудованию подъезда дома, в котором проживает инвалид-колясочник, устройствами, обеспечивающими доступ к жилому помещению. В ходе проверки будет дана оценка исполнению администрацией Копейска требований законодательства по обеспечению беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Проверка организована после публикации URA.RU о том, что 40-летняя жительница Копейска обратилась в мэрию с просьбой обеспечить ей возможность выходить из дома. Проживая на втором этаже и будучи инвалидом-колясочником, самостоятельно этого она сделать не может. Поэтому она просила установить технические средства, которые позволили бы ей иметь такую возможность. По закону, мэрия должна в такого рода случаях либо дать женщине технические средства для выхода из дома, то есть подъемник, либо предоставить жилое помещение на первом этаже. По словам копейчанки, ни одного варианта администрацией города ей предложено не было. Более того, мэрия Копейска не ответила на обращение инвалида в течение положенного законом срока. В связи с фактами, изложенными в публикации, прокуратура области проверит действия копейской администрации. Как подчеркнули в ведомстве, при выявлении нарушений закона незамедлительно будут приняты меры к их устранению.