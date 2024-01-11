Работник депо в Челябинске рассказал о причинах отсутствия трамваев

В одном из трамвайных парков Челябинска сломан практически весь подвижной состав, включая ремонтный автопоезд. Один из работников трамвайного депо рассказал URA.RU, что происходит внутри организации.
«Хочу крикнуть из души! Что происходит с трамваями в Челябинске?! Почти весь подвижной состав поломан, 30 человек сидят на лавочках в депо без работы. Ремонтный автопоезд не на ходу», — сообщил URA.RU один из сотрудников трамвайного депо Челябинска.
Челябинец уточнил, что в их депо нет качественных вагонов, на которых можно работать, при этом уже сломанные вагоны не хотят ремонтировать. По его словам, из-за простоя водители получают зарплату меньше прожиточного минимума. Кроме того, он поднял вопрос о профессионализме водителей, а также некачественной очистке трамвайных линий.
«Говорят, нет денег на ремонт, а куда они делись? Каждый год выдаются из бюджета. Ничего не хотят делать. Другая проблема — то сход, то авария! Понабрали кого попало и обучают, спустя рукава. Линии не чистят, вагоны не могут проехать», — перечислил URA.RU проблемы один из сотрудников депо.
URA.RU направило запрос в пресс-службы регионального миндора и ЧелябГЭТ. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
Проблема с транспортом в Челябинске стала очевидной в первые дни после новогодних каникул, когда пробки достигли 10-11 баллов. Утром 10 января работа автобусов стабилизировалась, однако в пресс-службе мэрии сообщили о сложностях, связанных с обрывом сетей и высокой заболеваемостью водителей трамваем и автобусов.
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