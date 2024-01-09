Власти Челябинска объяснили 10-бальную пробку в городе

Домашняя игра «Трактора» стала причиной пробок на северо-западе Челябинска

Днем пробка в Челябинске была 10 баллов Фото: Илья Московец © URA.RU

Увеличившийся поток автомобилей в связи с выходом на работу граждан в Челябинске в первый рабочий день после праздников 9 января, а также большое количество ДТП стало причиной 10-бальных пробок в городе. Об том заявили в пресс-службе городской администрации.

«После окончания новогодних праздников жители города и пригорода Челябинска вернулись в обычный режим трудовых будней. Число автомобилей на дорогах увеличилось в несколько десятков раз, также фиксируется значительное количество ДТП», — говорится в сообщении telegram-канала администрации города Челябинска.

Кроме того, по сообщению мэрии, утром работа автобусов стабилизировалась, но имеются сложности с обрывом сетей и высокой заболеваемостью водителей трамваем и автобусов. На всех маршрутах 115 человек находятся на больничном. Причиной вечерней пробки также названа игра хоккейной команды «Трактор» на домашнем стадионе, в связи с этим в направлении северо-запада отмечены заторовые ситуации.

Решением в сложившейся ситуации городские власти видят в вывозе снега с рекордным объемом. Для этого подготовлена техника, и производится вывоз снега на полигон.

Утром 9 января в Челябинске согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», была зафиксирована 10-бальная пробка. Наибольшие трудности были на северо-западе города.