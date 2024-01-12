Из-за аварии в Сургуте пострадало два человека

В Сургуте из-за ДТП пострадало два человека
В Сургуте на улице Западной, 11 столкнулись Mitsubishi и SsangYong. В результате ДТП пострадало два человека. Об этом SiTV.RU сообщили очевидцы.
«На улице Западной, 11 в Сургуте произошла авария. Столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и SsangYong. В результате дорожно-транспортного происшествия водителя и пассажира японской иномарки увезли на машине скорой помощи для дальнейшего обследования», — пишет SiTV.RU, ссылаясь на свои источники.
URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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