12 января 2024

Из-за аварии в Сургуте пострадало два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, автомобиль дпс, зима, перевертыш, дорога, дорожная авария
В Сургуте из-за ДТП пострадало два человека Фото:

В Сургуте на улице Западной, 11 столкнулись Mitsubishi и SsangYong. В результате ДТП пострадало два человека. Об этом SiTV.RU сообщили очевидцы.

«На улице Западной, 11 в Сургуте произошла авария. Столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и SsangYong. В результате дорожно-транспортного происшествия водителя и пассажира японской иномарки увезли на машине скорой помощи для дальнейшего обследования», — пишет SiTV.RU, ссылаясь на свои источники.

URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Сургуте на улице Западной, 11 столкнулись Mitsubishi и SsangYong. В результате ДТП пострадало два человека. Об этом SiTV.RU сообщили очевидцы. «На улице Западной, 11 в Сургуте произошла авария. Столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и SsangYong. В результате дорожно-транспортного происшествия водителя и пассажира японской иномарки увезли на машине скорой помощи для дальнейшего обследования», — пишет SiTV.RU, ссылаясь на свои источники. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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