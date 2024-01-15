Пермячка обнаружила в куриной печени, купленной в «Пятерочке», огромных червей. Фото

16 января 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Покупательница решила не возвращать в магазин некачественный товар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми обнаружила в упаковке с куриной печенью, купленной в магазине сети «Пятерочка», гельминтов. Об этом пермяка, пожелавшая не раскрывать свое имя, рассказала корреспонденту URA.RU. По словам горожанки, товар она приобрела в минувший четверг, 11 января. О том, что он оказался некачественным, она узнала лишь, когда вскрыла упаковку. «Купила печень куриную фирмы „Акашево“ (Республика Марий-Эл — прим. URA.RU) в „Пятерочке“ на Горького, 58. Срок годности товара, указанный на упаковке, не истек. Когда я принесла упаковку домой и вскрыла, мне чуть плохо не стало — внутри находились два огромных червя!» — пояснила URA.RU женщина. Она также добавила, что не стала возвращать некачественный товар обратно в магазин, а выкинула в мусорное ведро, поскольку «не захотела тратить свои время и нервы». URA.RU направило запрос в отдел менеджмента компании «Акашево», ответ на него ожидается. Ранее жительница Перми обнаружила гельминтов в упаковке с рыбой, которую она купила в сети «Лента». Также жители города неоднократно жаловались на конфеты с червями, купленные в сетевых магазинах. Черви, обнаруженные пермячкой в куриной печени, достигали в длину нескольких сантиметров Фото предоставлено читательницей URA.RU

Жительница Перми обнаружила в упаковке с куриной печенью, купленной в магазине сети «Пятерочка», гельминтов. Об этом пермяка, пожелавшая не раскрывать свое имя, рассказала корреспонденту URA.RU. По словам горожанки, товар она приобрела в минувший четверг, 11 января. О том, что он оказался некачественным, она узнала лишь, когда вскрыла упаковку. «Купила печень куриную фирмы „Акашево“ (Республика Марий-Эл — прим. URA.RU) в „Пятерочке“ на Горького, 58. Срок годности товара, указанный на упаковке, не истек. Когда я принесла упаковку домой и вскрыла, мне чуть плохо не стало — внутри находились два огромных червя!» — пояснила URA.RU женщина. Она также добавила, что не стала возвращать некачественный товар обратно в магазин, а выкинула в мусорное ведро, поскольку «не захотела тратить свои время и нервы». URA.RU направило запрос в отдел менеджмента компании «Акашево», ответ на него ожидается. Ранее жительница Перми обнаружила гельминтов в упаковке с рыбой, которую она купила в сети «Лента». Также жители города неоднократно жаловались на конфеты с червями, купленные в сетевых магазинах.