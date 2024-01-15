15 января 2024

Пермское УФАС выписало штрафы на миллионы рублей за незаконную рекламу

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Сумма штрафов за незаконную рекламу в 2023 году составила более пяти миллионов рублей Фото:

Пермское управление ФАС в 2023 году выписало штрафов на сумму более пяти миллионов рублей за незаконную рекламу. В целом за год антимонопольное ведомство рассмотрело 198 заявлений, связанных с нарушением рекламного законодательства и недобросовестной конкуренцией. Это на 11% больше, чем в 2022 году.

«Обращения чаще всего были связаны с распространением рекламы в интернете, по сетям электросвязи без получения предварительного согласия абонента. Также они касались дачи разъяснений относительно возможности размещения рекламы и об отсутствии признаков нарушения законодательства РФ в планируемой к размещению рекламе. Сумма штрафов, полученных в 2023 году за нарушение законодательства РФ о рекламе, составила более пяти млн рублей», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ведомство уточнило, что в 2023 году возбудило 87 дел о нарушении закона о рекламе. Из них 34 дела были возбуждены в результате рассмотрения обращений, 53 — по инициативе самого управления. Самыми распространенными являются нарушения в рекламе медицинских, финансовых услуг, а также нарушения общих требований к рекламе. УФАС также возбудило и рассмотрело два дела о недобросовестной конкуренции. По ним вынесены решения о признании фактов нарушений.

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Пермское управление ФАС в 2023 году выписало штрафов на сумму более пяти миллионов рублей за незаконную рекламу. В целом за год антимонопольное ведомство рассмотрело 198 заявлений, связанных с нарушением рекламного законодательства и недобросовестной конкуренцией. Это на 11% больше, чем в 2022 году. «Обращения чаще всего были связаны с распространением рекламы в интернете, по сетям электросвязи без получения предварительного согласия абонента. Также они касались дачи разъяснений относительно возможности размещения рекламы и об отсутствии признаков нарушения законодательства РФ в планируемой к размещению рекламе. Сумма штрафов, полученных в 2023 году за нарушение законодательства РФ о рекламе, составила более пяти млн рублей», — сообщило Пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ведомство уточнило, что в 2023 году возбудило 87 дел о нарушении закона о рекламе. Из них 34 дела были возбуждены в результате рассмотрения обращений, 53 — по инициативе самого управления. Самыми распространенными являются нарушения в рекламе медицинских, финансовых услуг, а также нарушения общих требований к рекламе. УФАС также возбудило и рассмотрело два дела о недобросовестной конкуренции. По ним вынесены решения о признании фактов нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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