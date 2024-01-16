Союзник России заявил о готовности финансировать Украину

Орбан предложил финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС

16 января 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

По мнению Орбана, помощь Киеву должна поступать из внебюджетных источников ЕС Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Венгрии считают, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и общего кредита. Страна готова выплатить свою долю из национального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету Евросоюза», — передает ТАСС слова Орбана. Он добавил, что помощь Киеву должна поступать не из бюджета ЕС и без помощи кредитов. Свою долю Венгрия может выплатить из нацбюджета. Ранее в ЕС не утвердили план помощи Киеву в размере 50 млрд евро. Орбан наложил вето на решение Евросоюза и заблокировал пакет помощи. Отмечается, что программа бюджетной поддержки Украины была отложена на срок до января 2024 года.

В Венгрии считают, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и общего кредита. Страна готова выплатить свою долю из национального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету Евросоюза», — передает ТАСС слова Орбана. Он добавил, что помощь Киеву должна поступать не из бюджета ЕС и без помощи кредитов. Свою долю Венгрия может выплатить из нацбюджета. Ранее в ЕС не утвердили план помощи Киеву в размере 50 млрд евро. Орбан наложил вето на решение Евросоюза и заблокировал пакет помощи. Отмечается, что программа бюджетной поддержки Украины была отложена на срок до января 2024 года.