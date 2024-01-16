Союзник России заявил о готовности финансировать Украину

В Венгрии считают, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и общего кредита. Страна готова выплатить свою долю из национального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету Евросоюза», — передает ТАСС слова Орбана. Он добавил, что помощь Киеву должна поступать не из бюджета ЕС и без помощи кредитов. Свою долю Венгрия может выплатить из нацбюджета.
Ранее в ЕС не утвердили план помощи Киеву в размере 50 млрд евро. Орбан наложил вето на решение Евросоюза и заблокировал пакет помощи. Отмечается, что программа бюджетной поддержки Украины была отложена на срок до января 2024 года.
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