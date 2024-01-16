Союзник России заявил о готовности финансировать Украину

Орбан предложил финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
По мнению Орбана, помощь Киеву должна поступать из внебюджетных источников ЕС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Венгрии считают, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и общего кредита. Страна готова выплатить свою долю из национального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету Евросоюза», — передает ТАСС слова Орбана. Он добавил, что помощь Киеву должна поступать не из бюджета ЕС и без помощи кредитов. Свою долю Венгрия может выплатить из нацбюджета.

Ранее в ЕС не утвердили план помощи Киеву в размере 50 млрд евро. Орбан наложил вето на решение Евросоюза и заблокировал пакет помощи. Отмечается, что программа бюджетной поддержки Украины была отложена на срок до января 2024 года.

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В Венгрии считают, что Евросоюз должен оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и общего кредита. Страна готова выплатить свою долю из национального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету Евросоюза», — передает ТАСС слова Орбана. Он добавил, что помощь Киеву должна поступать не из бюджета ЕС и без помощи кредитов. Свою долю Венгрия может выплатить из нацбюджета. Ранее в ЕС не утвердили план помощи Киеву в размере 50 млрд евро. Орбан наложил вето на решение Евросоюза и заблокировал пакет помощи. Отмечается, что программа бюджетной поддержки Украины была отложена на срок до января 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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