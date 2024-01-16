В Челябинске подвал пятиэтажного дома затопило нечистотами. После обращения в «Народный фронт» проблему признали и дали поручение устранить потоп, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Поручения, которое побудит МУП ПОВВ и управляющую компанию „ЖЭУ-1“ действовать, жильцы дома ждали много месяцев. Все это время подвал топило канализацией. Следим за тем, чтобы эти поручения были выполнены», — отметил Рыжий.
В ОНФ уточнили, что жители обратились из-за запаха канализации в управляющую компанию «ЖЭУ-1», которая после этого сбросила сточные воды в подвал. «Народный фронт» попросил прокуратуру и администрацию Челябинска дать оценку данной технологии. Проблему признали, дали поручения МУП «ПОВВ» и УК откачать стоки и отремонтировать коллектор, чтобы ситуация не повторялась.
Ранее жители многоквартирного дома в Копейске пожаловались на многолетнюю проблему с канализацией. Подъезды и квартиры были наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом. После обращения в ОНФ в подвале начали откачивать нечистоты.
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