Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске отремонтируют коллектор, затопивший подвал жилого дома нечистотами. Видео 17 января 2024 в 10:35 Размер текста - 17 + У челябинцев откачают потоп из подвала и отремонтируют коллектор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске подвал пятиэтажного дома затопило нечистотами. После обращения в «Народный фронт» проблему признали и дали поручение устранить потоп, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Поручения, которое побудит МУП ПОВВ и управляющую компанию „ЖЭУ-1“ действовать, жильцы дома ждали много месяцев. Все это время подвал топило канализацией. Следим за тем, чтобы эти поручения были выполнены», — отметил Рыжий. В ОНФ уточнили, что жители обратились из-за запаха канализации в управляющую компанию «ЖЭУ-1», которая после этого сбросила сточные воды в подвал. «Народный фронт» попросил прокуратуру и администрацию Челябинска дать оценку данной технологии. Проблему признали, дали поручения МУП «ПОВВ» и УК откачать стоки и отремонтировать коллектор, чтобы ситуация не повторялась. Ранее жители многоквартирного дома в Копейске пожаловались на многолетнюю проблему с канализацией. Подъезды и квартиры были наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом. После обращения в ОНФ в подвале начали откачивать нечистоты. В Челябинске подвал пятиэтажного дома затопило нечистотами. После обращения в «Народный фронт» проблему признали и дали поручение устранить потоп, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Поручения, которое побудит МУП ПОВВ и управляющую компанию „ЖЭУ-1“ действовать, жильцы дома ждали много месяцев. Все это время подвал топило канализацией. Следим за тем, чтобы эти поручения были выполнены», — отметил Рыжий. В ОНФ уточнили, что жители обратились из-за запаха канализации в управляющую компанию «ЖЭУ-1», которая после этого сбросила сточные воды в подвал. «Народный фронт» попросил прокуратуру и администрацию Челябинска дать оценку данной технологии. Проблему признали, дали поручения МУП «ПОВВ» и УК откачать стоки и отремонтировать коллектор, чтобы ситуация не повторялась. Ранее жители многоквартирного дома в Копейске пожаловались на многолетнюю проблему с канализацией. Подъезды и квартиры были наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом. После обращения в ОНФ в подвале начали откачивать нечистоты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям