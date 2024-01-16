16 января 2024

В Челябинске отремонтируют коллектор, затопивший подвал жилого дома нечистотами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Александра Невского. Потоп. Челябинск., подвал
У челябинцев откачают потоп из подвала и отремонтируют коллектор Фото:

В Челябинске подвал пятиэтажного дома затопило нечистотами. После обращения в «Народный фронт» проблему признали и дали поручение устранить потоп, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Поручения, которое побудит МУП ПОВВ и управляющую компанию „ЖЭУ-1“ действовать, жильцы дома ждали много месяцев. Все это время подвал топило канализацией. Следим за тем, чтобы эти поручения были выполнены», — отметил Рыжий.

В ОНФ уточнили, что жители обратились из-за запаха канализации в управляющую компанию «ЖЭУ-1», которая после этого сбросила сточные воды в подвал. «Народный фронт» попросил прокуратуру и администрацию Челябинска дать оценку данной технологии. Проблему признали, дали поручения МУП «ПОВВ» и УК откачать стоки и отремонтировать коллектор, чтобы ситуация не повторялась.

Ранее жители многоквартирного дома в Копейске пожаловались на многолетнюю проблему с канализацией. Подъезды и квартиры были наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом. После обращения в ОНФ в подвале начали откачивать нечистоты.

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В Челябинске подвал пятиэтажного дома затопило нечистотами. После обращения в «Народный фронт» проблему признали и дали поручение устранить потоп, сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Поручения, которое побудит МУП ПОВВ и управляющую компанию „ЖЭУ-1“ действовать, жильцы дома ждали много месяцев. Все это время подвал топило канализацией. Следим за тем, чтобы эти поручения были выполнены», — отметил Рыжий. В ОНФ уточнили, что жители обратились из-за запаха канализации в управляющую компанию «ЖЭУ-1», которая после этого сбросила сточные воды в подвал. «Народный фронт» попросил прокуратуру и администрацию Челябинска дать оценку данной технологии. Проблему признали, дали поручения МУП «ПОВВ» и УК откачать стоки и отремонтировать коллектор, чтобы ситуация не повторялась. Ранее жители многоквартирного дома в Копейске пожаловались на многолетнюю проблему с канализацией. Подъезды и квартиры были наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом. После обращения в ОНФ в подвале начали откачивать нечистоты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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