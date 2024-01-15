В Копейске, городе-спутнике Челябинска, начали откачку канализации из затопленного подвала многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«После нашего обращения управляющая компания и горводоканал зашевелились. Начали откачивать фекальные воды из подвала, затопленного уже более полугода», — рассказала жительница дома.
Ранее стало известно, что в доме сталинской подстройки в Копейске подвал затопило нечистотами. Жители обратились в ОНФ, жалуясь на то, что подъезды и квартиры наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом. Ситуацию с восстановлением прав копейчан взяла на контроль прокуратура.
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