В Копейске начали откачивать затопленный нечистотами подвал жилого дома. Видео

16 января 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Подвал этого дома топит уже много месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, начали откачку канализации из затопленного подвала многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «После нашего обращения управляющая компания и горводоканал зашевелились. Начали откачивать фекальные воды из подвала, затопленного уже более полугода», — рассказала жительница дома. Ранее стало известно, что в доме сталинской подстройки в Копейске подвал затопило нечистотами. Жители обратились в ОНФ, жалуясь на то, что подъезды и квартиры наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом. Ситуацию с восстановлением прав копейчан взяла на контроль прокуратура.

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, начали откачку канализации из затопленного подвала многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «После нашего обращения управляющая компания и горводоканал зашевелились. Начали откачивать фекальные воды из подвала, затопленного уже более полугода», — рассказала жительница дома. Ранее стало известно, что в доме сталинской подстройки в Копейске подвал затопило нечистотами. Жители обратились в ОНФ, жалуясь на то, что подъезды и квартиры наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом. Ситуацию с восстановлением прав копейчан взяла на контроль прокуратура.