15 января 2024

В Копейске начали откачивать затопленный нечистотами подвал жилого дома. Видео

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Подвал этого дома топит уже много месяцев Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, начали откачку канализации из затопленного подвала многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«После нашего обращения управляющая компания и горводоканал зашевелились. Начали откачивать фекальные воды из подвала, затопленного уже более полугода», — рассказала жительница дома.

Ранее стало известно, что в доме сталинской подстройки в Копейске подвал затопило нечистотами. Жители обратились в ОНФ, жалуясь на то, что подъезды и квартиры наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом. Ситуацию с восстановлением прав копейчан взяла на контроль прокуратура.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, начали откачку канализации из затопленного подвала многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «После нашего обращения управляющая компания и горводоканал зашевелились. Начали откачивать фекальные воды из подвала, затопленного уже более полугода», — рассказала жительница дома. Ранее стало известно, что в доме сталинской подстройки в Копейске подвал затопило нечистотами. Жители обратились в ОНФ, жалуясь на то, что подъезды и квартиры наполнены паром, плесенью, насекомыми и запахом. Ситуацию с восстановлением прав копейчан взяла на контроль прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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