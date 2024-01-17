Мама ребенка, отморозившего нос на остановке в Копейске, написала Бастрыкину

17 января 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Жители Копейска обратились к Александру Бастрыкину из-за замерзших на остановках детей Фото: Официальный сайт Президента РФ Мама мальчика, который получил обморожение кожи в ожидании маршрутки в Копейске, городе-спутнике Челябинской области, написала обращение в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. Она сообщила URA.RU, что нужно принимать меры и не допускать транспортный коллапс, который приводит к болезням и травмам детей. «Хочу к вам обратиться с просьбой решить проблему городского транспорта в Копейске. Сегодня мой ребенок, ученик четвертого класса школы №9 Копейска, простояв на остановке 45 минут в ожидании маршрутки, получил обморожение носа первой степени. Примите меры, чтобы транспорт ходил по расписанию и как можно чаще», — сообщила URA.RU Аля К. Ранее URA.RU сообщало, что 17 января школьник отморозил нос на остановке, ожидая приезд автобуса. Мама ребенка отметила, что эту информацию зафиксировали в травматологическом отделении. В результате транспортной реформы в Копейске с 1 января 2024 года начался транспортный коллапс, о котором предупреждали еще осенью 2023 года. Автобусы были переведены на регулируемый тариф, маршрутки отменили, а транспорт начал ходить намного реже. Жители Копейска потребовали в региональном миндоре пересмотреть графики и маршруты движения. После инспекционной проверки миндор пообещал усилить работу маршрутов общественного транспорта и нанять больше водителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мама мальчика, который получил обморожение кожи в ожидании маршрутки в Копейске, городе-спутнике Челябинской области, написала обращение в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. Она сообщила URA.RU, что нужно принимать меры и не допускать транспортный коллапс, который приводит к болезням и травмам детей. «Хочу к вам обратиться с просьбой решить проблему городского транспорта в Копейске. Сегодня мой ребенок, ученик четвертого класса школы №9 Копейска, простояв на остановке 45 минут в ожидании маршрутки, получил обморожение носа первой степени. Примите меры, чтобы транспорт ходил по расписанию и как можно чаще», — сообщила URA.RU Аля К. Ранее URA.RU сообщало, что 17 января школьник отморозил нос на остановке, ожидая приезд автобуса. Мама ребенка отметила, что эту информацию зафиксировали в травматологическом отделении. В результате транспортной реформы в Копейске с 1 января 2024 года начался транспортный коллапс, о котором предупреждали еще осенью 2023 года. Автобусы были переведены на регулируемый тариф, маршрутки отменили, а транспорт начал ходить намного реже. Жители Копейска потребовали в региональном миндоре пересмотреть графики и маршруты движения. После инспекционной проверки миндор пообещал усилить работу маршрутов общественного транспорта и нанять больше водителей.