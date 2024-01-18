Иордания ударила по югу Сирии: причины и последствия атаки

Иордания нанесла авиаудар по южной части Сирии

Из-за иорданского авиаудара по Сирии погибли женщины и дети Фото: U.S. Army Central / Spc. Stokes

Иордания 18 января атаковала сирийскую провинцию Эс-Сувейда. Также сообщалось о рейдах в Сирии 4 и 9 января. О причинах нападения и последствиях — в материале URA.RU.

Что именно произошло на юге Сирии

В ночь на 18 января авиация Иордана нанесла удар по провинции Эс-Сувейда в южной части Сирии. Ранее в СМИ сообщали о рейдах со стороны иорданских воздушных сил на сирийской стороне 4 и 9 января.

Каковы последствия авиаудара

В результате минувшей ночной атаки в Сирии погибли 11 человек. Среди жертв — женщины и дети. Также при атаке 9 января от ударов погибли 10 человек. Кроме того пятеро были убиты и 13 арестованы в результате наземных столкновений.

Зачем был нанесен удар

Власти Иордании еще с июня 2023 года заявляли о сирийских дронах, залетающих на территорию королевства. По их словам, беспилотники перевозят наркотики и деньги. В декабре прошлого года иорданские пограничники около 14 часов вели бои с сирийскими контрабандистами, которые пытались проникнуть в королевство.

История иорданско-сирийских отношений

Отношения двух государств ухудшились, когда в 1970 году сирийские военные вторглись на территорию королевства, чтобы помочь палестинским боевикам, сражавшимся с иорданскими силами. Тогда войска Иордании отразили атаку, однако после этого отношения стран были разорваны в летом 1971 года.

Позже государства сплотились на фоне «Арабо-израильской войны 1973 года», однако отношения вновь стали натянутыми, так как Сирию настораживало сотрудничество короля Иордании Хусейна ибн Талала с США. Дамаск опасался, что королевство заключит мирный договор с Иерусалимом.

В конце 1970-х — начале 1980-х в Сирии проходили религиозные волнения. В инициировании беспорядков обвинили Иорданию. Кроме того, тогда шла Ирано-иракская война, во время которой Дамаск поддерживал Тегеран, а Аммас — Багдад.

Уже в 1981 году дипотношения были полностью разорваны. Амман обвинил Дамаск в убийстве премьер-министра Иордании Мудрана Бадрана. Также Сирии приписывали содействие палестинским радикалам, убившим нескольких иорданских политиков. Тем не менее дипломатия между странами была восстановлена в 1986 году при посредничестве Саудовской Аравии.

Однако в 2011-м на сирийской территории началась гражданская война, в которую иорданские военные вмешались в 2014 году, нанеся удары по объектам ИГИЛа (запрещенной в России террористической организации). Авиаудары по Сирии продолжались до февраля 2017 года. Также иорданцы продолжали поддерживать повстанцев на сирийской территории, которые выступали против президента страны Башара Асада.

Хотя удары Иордании по Сирии в значительной степени прекратились после декабря 2015 года, авиаудары продолжались до февраля 2017 года, и Иордания продолжала поддерживать повстанческие группировки в Сирии и принимать у себя военные действия других стран.