Россиян предупредили о новом пике активности клещей

Врач Хухрев: в октябре начался второй пик активности клещей
Врач предупредил россиян об октябрьском пике активности клещей
Врач предупредил россиян об октябрьском пике активности клещей

В начале октября в России наблюдается второй пик активности клещей, представляющих опасность для здоровья людей. Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью объяснил, как защититься от кровососов и что делать при укусе.

«Для клещей это комфортная температура, во-первых. А во-вторых, для них это последний шанс выжить... Поэтому, естественно, они напоследок очень активны. И сейчас самые вот эти вот денечки стоят, когда они могут это сделать», — пояснил Алексей Хухрев для радио Sputnik.

Эксперт отметил, что клещи не любят жару, но хорошо чувствуют себя в прохладную погоду до наступления заморозков. Насекомые проявляют особую активность, так как это их последняя возможность укусить перед зимой.

Для передачи инфекции клещ должен быть присосан не менее 24-36 часов. Максимальный риск заражения возникает, если кровосос находится на теле более двух суток. Распространенность заболеваний зависит от количества парнокопытных в местности, которые являются переносчиками инфекций.

В качестве меры профилактики врач рекомендует заправлять брюки в носки, а майки в штаны при посещении леса. Кроме того, стоит носить светлую одежду для легкого обнаружения клещей, а после выхода из леса тщательно осматривайте себя. Средством защиты могут стать специальные аэрозоли против клещей, а также обратите внимание на специальную одежду со защитными складками.

Ранее сообщалось, что в медучреждения Прикамья поступило почти 28 тысяч обращений от жителей, которых укусили клещи. Они атакуют регион со всех сторон, а также являются переносчиками множества заболеваний. Что из себя представляет это опасное членистоногое, стоит ли бояться клещей в октябре в Пермском крае и как от них уберечься — в материале URA.RU.

