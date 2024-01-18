В Челябинске вступил в силу приговор бездомным, выбросившим младенца на помойку

В Челябинске 19 января вступил в силу приговор бездомным родителям младенца за попытку избавиться от него, выбросив на помойку. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, суд рассмотрел жалобу защитников осужденной пары.
«Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел жалобу защитников в интересах осужденных лиц за покушение на убийство новорожденного ребенка. Апелляционная инстанция суда с учетом позиции прокурора отклонила доводы жалоб, приговор оставила без изменения», — рассказали в надзорном ведомстве.
Мать ребенка 16 ноября 2023 года Центральный районный суд Челябинска приговорил к двенадцати годам лишения свободы. Отбывать срок ей предстоит в колонии общего режима. Сожитель получил 11 лет, но режим колонии строгий. Осужденных признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности.
Новорожденную девочку в баке для мусора обнаружили в мае. Ребенок выжил, ему нашли другую семью.
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