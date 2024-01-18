18 января 2024

В Челябинске вступил в силу приговор бездомным, выбросившим младенца на помойку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные кучи. Челябинск, мусорные контейнеры, помойка, мусорка
Приговор родителям, выбросившим младенца в мусорку, вступил в законную силу Фото:

В Челябинске 19 января вступил в силу приговор бездомным родителям младенца за попытку избавиться от него, выбросив на помойку. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, суд рассмотрел жалобу защитников осужденной пары.

«Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел жалобу защитников в интересах осужденных лиц за покушение на убийство новорожденного ребенка. Апелляционная инстанция суда с учетом позиции прокурора отклонила доводы жалоб, приговор оставила без изменения», — рассказали в надзорном ведомстве.

Мать ребенка 16 ноября 2023 года Центральный районный суд Челябинска приговорил к двенадцати годам лишения свободы. Отбывать срок ей предстоит в колонии общего режима. Сожитель получил 11 лет, но режим колонии строгий. Осужденных признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности.

Новорожденную девочку в баке для мусора обнаружили в мае. Ребенок выжил, ему нашли другую семью.

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В Челябинске 19 января вступил в силу приговор бездомным родителям младенца за попытку избавиться от него, выбросив на помойку. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, суд рассмотрел жалобу защитников осужденной пары. «Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел жалобу защитников в интересах осужденных лиц за покушение на убийство новорожденного ребенка. Апелляционная инстанция суда с учетом позиции прокурора отклонила доводы жалоб, приговор оставила без изменения», — рассказали в надзорном ведомстве. Мать ребенка 16 ноября 2023 года Центральный районный суд Челябинска приговорил к двенадцати годам лишения свободы. Отбывать срок ей предстоит в колонии общего режима. Сожитель получил 11 лет, но режим колонии строгий. Осужденных признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности. Новорожденную девочку в баке для мусора обнаружили в мае. Ребенок выжил, ему нашли другую семью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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