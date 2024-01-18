18 января 2024

Скончался бывший глава Индустриального района Перми Владимир Тафинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, траур, гвоздики, прощание, цветы
Прощание с экс-чиновником прошло 17 января Фото:

В Перми в возрасте 71 года скончался бывший глава Индустриального района города Владимир Тафинцев, который последние годы являлся директором МАОУ «Открытая школа». Прощание с экс-чиновником прошло 17 января, сообщила школа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«14 января ушел из жизни Владимир Сергеевич Тафинцев, возглавлявший с 2010 по 2019 годы нашу „Открытую (сменную) общеобразовательную школу“», — говорится в некрологе, опубликованном на странице образовательного учреждения в соцсети. Коллеги отзываются о Тафинцеве как об умном и опытном управленце и настоящем руководителе.

Тафинцев родился в поселке Буреполом Горьковской области. Он кончил Пермский госуниверситет по специальности «Преподаватель истории и обществоведения». Трудовую деятельность начал в Черновской средней школе, уточняет «Коммерсант-Прикамье». С ноября 2002 по март 2005 года Тафинцев являлся главой администрации Индустриального района Перми. Школа, которой он руководил, в 2013 году вошла в число 100 лучших школ России.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в возрасте 71 года скончался бывший глава Индустриального района города Владимир Тафинцев, который последние годы являлся директором МАОУ «Открытая школа». Прощание с экс-чиновником прошло 17 января, сообщила школа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «14 января ушел из жизни Владимир Сергеевич Тафинцев, возглавлявший с 2010 по 2019 годы нашу „Открытую (сменную) общеобразовательную школу“», — говорится в некрологе, опубликованном на странице образовательного учреждения в соцсети. Коллеги отзываются о Тафинцеве как об умном и опытном управленце и настоящем руководителе. Тафинцев родился в поселке Буреполом Горьковской области. Он кончил Пермский госуниверситет по специальности «Преподаватель истории и обществоведения». Трудовую деятельность начал в Черновской средней школе, уточняет «Коммерсант-Прикамье». С ноября 2002 по март 2005 года Тафинцев являлся главой администрации Индустриального района Перми. Школа, которой он руководил, в 2013 году вошла в число 100 лучших школ России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...