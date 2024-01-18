Скончался бывший глава Индустриального района Перми Владимир Тафинцев

19 января 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Прощание с экс-чиновником прошло 17 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми в возрасте 71 года скончался бывший глава Индустриального района города Владимир Тафинцев, который последние годы являлся директором МАОУ «Открытая школа». Прощание с экс-чиновником прошло 17 января, сообщила школа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «14 января ушел из жизни Владимир Сергеевич Тафинцев, возглавлявший с 2010 по 2019 годы нашу „Открытую (сменную) общеобразовательную школу“», — говорится в некрологе, опубликованном на странице образовательного учреждения в соцсети. Коллеги отзываются о Тафинцеве как об умном и опытном управленце и настоящем руководителе. Тафинцев родился в поселке Буреполом Горьковской области. Он кончил Пермский госуниверситет по специальности «Преподаватель истории и обществоведения». Трудовую деятельность начал в Черновской средней школе, уточняет «Коммерсант-Прикамье». С ноября 2002 по март 2005 года Тафинцев являлся главой администрации Индустриального района Перми. Школа, которой он руководил, в 2013 году вошла в число 100 лучших школ России.

В Перми в возрасте 71 года скончался бывший глава Индустриального района города Владимир Тафинцев, который последние годы являлся директором МАОУ «Открытая школа». Прощание с экс-чиновником прошло 17 января, сообщила школа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «14 января ушел из жизни Владимир Сергеевич Тафинцев, возглавлявший с 2010 по 2019 годы нашу „Открытую (сменную) общеобразовательную школу“», — говорится в некрологе, опубликованном на странице образовательного учреждения в соцсети. Коллеги отзываются о Тафинцеве как об умном и опытном управленце и настоящем руководителе. Тафинцев родился в поселке Буреполом Горьковской области. Он кончил Пермский госуниверситет по специальности «Преподаватель истории и обществоведения». Трудовую деятельность начал в Черновской средней школе, уточняет «Коммерсант-Прикамье». С ноября 2002 по март 2005 года Тафинцев являлся главой администрации Индустриального района Перми. Школа, которой он руководил, в 2013 году вошла в число 100 лучших школ России.