В ХМАО создан спецотдел для расследования преступлений мигрантов

20 января 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Отдел создан по поручению Александра Бастрыкина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В следственном Управлении СК РФ по ХМАО-Югре создан отдел по расследованию преступлений, совершенных мигрантами. Об этом в ведомстве сообщили корреспонденту URA.RU. «Во исполнение поручения председателя СК России [Александра Бастрыкина] в настоящее время в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре создано отделение по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в сфере миграции», — сообщили в пресс-службе ведомства на запрос корреспондента. Спецотделение вошло в состав первого отдела по расследованию особо важных дел окружного следственного управления. В 2023 году только из Сургута (ХМАО) сотрудники полиции депортировали почти 500 мигрантов. Все они находились в городе незаконно. Так же отмечается рост количества преступлений, совершенных иностранными гражданами.

В следственном Управлении СК РФ по ХМАО-Югре создан отдел по расследованию преступлений, совершенных мигрантами. Об этом в ведомстве сообщили корреспонденту URA.RU. «Во исполнение поручения председателя СК России [Александра Бастрыкина] в настоящее время в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре создано отделение по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в сфере миграции», — сообщили в пресс-службе ведомства на запрос корреспондента. Спецотделение вошло в состав первого отдела по расследованию особо важных дел окружного следственного управления. В 2023 году только из Сургута (ХМАО) сотрудники полиции депортировали почти 500 мигрантов. Все они находились в городе незаконно. Так же отмечается рост количества преступлений, совершенных иностранными гражданами.