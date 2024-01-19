19 января 2024

В ХМАО создан спецотдел для расследования преступлений мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг сторонников Навального. Сургут, полиция
Отдел создан по поручению Александра Бастрыкина Фото:

В следственном Управлении СК РФ по ХМАО-Югре создан отдел по расследованию преступлений, совершенных мигрантами. Об этом в ведомстве сообщили корреспонденту URA.RU.

«Во исполнение поручения председателя СК России [Александра Бастрыкина] в настоящее время в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре создано отделение по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в сфере миграции», — сообщили в пресс-службе ведомства на запрос корреспондента. Спецотделение вошло в состав первого отдела по расследованию особо важных дел окружного следственного управления.

В 2023 году только из Сургута (ХМАО) сотрудники полиции депортировали почти 500 мигрантов. Все они находились в городе незаконно. Так же отмечается рост количества преступлений, совершенных иностранными гражданами.

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В следственном Управлении СК РФ по ХМАО-Югре создан отдел по расследованию преступлений, совершенных мигрантами. Об этом в ведомстве сообщили корреспонденту URA.RU. «Во исполнение поручения председателя СК России [Александра Бастрыкина] в настоящее время в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре создано отделение по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в сфере миграции», — сообщили в пресс-службе ведомства на запрос корреспондента. Спецотделение вошло в состав первого отдела по расследованию особо важных дел окружного следственного управления. В 2023 году только из Сургута (ХМАО) сотрудники полиции депортировали почти 500 мигрантов. Все они находились в городе незаконно. Так же отмечается рост количества преступлений, совершенных иностранными гражданами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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