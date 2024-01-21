Каждый пятый челябинец стал меньше зарабатывать

HeadHunter: у 22% челябинцев в 2023 году доходы упали

22 января 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

В Челябинской области 22% жителей столкнулись с падением доходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2023 году каждый пятый житель Челябинской области стал зарабатывать меньше. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, такой вариант ответа в ходе опроса выбрали 22% респондентов. «Среди жителей региона каждый пятый рассказал, что в 2023 году стал зарабатывать меньше. Это 22% опрошенных. При этом 32% трудоустроенных челябинцев отметили, что их заработная плата увеличилась (для сравнения по России — у 30%). У 38% зарплаты не изменились», — сообщили в HeadHunter. Рост зарплат чаще других наблюдался у специалистов по управлению персоналом (40%), строителей (38%), производственников и финансистов (по 34%). Также на это указали педагоги (33%). С падением доходов особенно часто сталкивались медики (39%). Для большинства работников год выдался спокойным. Об этом сообщило 60% работников в возрасте 35 — 44 лет. Более половины всех опрошенных, 53%, проработали в одной должности. В основном так ответили представители производства (65% позицию здесь не меняли), финансовой сферы и бухгалтерии, безопасности (по 60%). Еще 16% получили повышение — в основном руководители (15%) и снабженцы (14%). Но некоторых в должности понизили. Об этом рассказали 16% респондентов, причем чаще с такой проблемой сталкивались челябинцы, кому за 45 лет. Поэтому многие в этой возрастной категории собрались искать подработку. У двух процентов работников название позиции изменили, хотя функционал остался прежним. Каждый пятый трудоустроен не был. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году каждый пятый житель Челябинской области стал зарабатывать меньше. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, такой вариант ответа в ходе опроса выбрали 22% респондентов. «Среди жителей региона каждый пятый рассказал, что в 2023 году стал зарабатывать меньше. Это 22% опрошенных. При этом 32% трудоустроенных челябинцев отметили, что их заработная плата увеличилась (для сравнения по России — у 30%). У 38% зарплаты не изменились», — сообщили в HeadHunter. Рост зарплат чаще других наблюдался у специалистов по управлению персоналом (40%), строителей (38%), производственников и финансистов (по 34%). Также на это указали педагоги (33%). С падением доходов особенно часто сталкивались медики (39%). Для большинства работников год выдался спокойным. Об этом сообщило 60% работников в возрасте 35 — 44 лет. Более половины всех опрошенных, 53%, проработали в одной должности. В основном так ответили представители производства (65% позицию здесь не меняли), финансовой сферы и бухгалтерии, безопасности (по 60%). Еще 16% получили повышение — в основном руководители (15%) и снабженцы (14%). Но некоторых в должности понизили. Об этом рассказали 16% респондентов, причем чаще с такой проблемой сталкивались челябинцы, кому за 45 лет. Поэтому многие в этой возрастной категории собрались искать подработку. У двух процентов работников название позиции изменили, хотя функционал остался прежним. Каждый пятый трудоустроен не был.