В челябинском заксобрании грядут кадровые изменения

Единоросс Субачев получит пост зампреда комитета по экономике челябинского ЗСО

Евгений Субачев получит долгожданное повышение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Челябинской области на ближайшей сессии, назначенной на 25 января, рассмотрит кадровые перестановки в трех комитетах. Информация об этом появилась на сайте регионального парламента.

«Избрать заместителем председателя комитета законодательного собрания по экономической политике депутата законодательного собрания Челябинской области Субачева Евгения Владимировича. Освободить от должности заместителя председателя комитета законодательного собрания по регламенту и депутатской этике депутата Жолобова Павла Петровича и вывести его из состава комитета законодательного собрания по регламенту и депутатской этике. Избрать в состав комитета законодательного собрания по аграрной политике депутата законодательного собрания Челябинской области Жолобова Павла Петровича», — говорится в проектах двух постановлений ЗСО, подготовленных для голосования.

Для единоросса Субачева грядущее назначение станет повышением, соответствующая должность появилась в комитете недавно. Для эсера Жолобова переход произойдет в рамках обычной кадровой перестановки.