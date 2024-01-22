Пермяк набросился с ножом на свою бывшую жену на глазах у ребенка

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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк, нож
Мужчина несколько раз ударил ножом свою бывшую жену Фото:

Житель Пермского края набросился с ножом на свою бывшую жену. Свидетелем преступления стали четырехлетний сын разведенных родителей и бабушка пострадавшей женщины. В суде мужчина заявил, что хотел таким образом помириться с бывшей супругой, а нож взял для убедительности. Информация об этом размещена в картотеке Кунгурского городского суда.

Из показаний нападавшего стало известно, что он в ночное время решил прогуляться и незаметно для себя самого оказался у дома своей бывшей жены, которая воспитывает трех их совместных детей. Пермяк хотел помириться с экс-супругой, но понимал, что женщина откажется от диалога, поэтому вооружился ножом перед тем, как зайти к ней в комнату. «Женщина спала вместе маленьким ребенком. Пермяк разбудил ее, и они стали разговаривать. Тогда пермячка случайно поранилась о нож, который был в руках ее бывшего. Вместе с ребенком они поднялись на второй этаж дома, где пострадавшая стала будить свою бабушку и кричать, что у ее бывшего мужа в руках нож. Тогда он поставил на пол ребенка, а экс-супругу ударил ножом, но момент удара не помнит», — говорится в решении суда.

Потерпевшая в суде заявила, что когда бывший муж разбудил ее, то стал обвинять в изменах. Она все отрицала. Тогда он сказал, что решил убить и ее, и себя. Когда они поднялись на второй этаж, бывший муж ударил ее ножом в грудь, шею, бедра и другие части тела. Пермячка сказала, что супруг таскал ее за волосы из комнаты в комнату, а их четырехлетний сын кричал: «Папа, не убивай маму!». Она также заявила, что ранее муж неоднократно пытался ее душить, а после развода часто подкарауливал в подъезде. Женщина обращалась в полицию, но впоследствии забрала свое заявление.

Суд пришел к выводу, что пермяк виновен в покушении на убийство с особой жестокостью. Следующие восемь лет он проведет в колонии строгого режима.

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Житель Пермского края набросился с ножом на свою бывшую жену. Свидетелем преступления стали четырехлетний сын разведенных родителей и бабушка пострадавшей женщины. В суде мужчина заявил, что хотел таким образом помириться с бывшей супругой, а нож взял для убедительности. Информация об этом размещена в картотеке Кунгурского городского суда. Из показаний нападавшего стало известно, что он в ночное время решил прогуляться и незаметно для себя самого оказался у дома своей бывшей жены, которая воспитывает трех их совместных детей. Пермяк хотел помириться с экс-супругой, но понимал, что женщина откажется от диалога, поэтому вооружился ножом перед тем, как зайти к ней в комнату. «Женщина спала вместе маленьким ребенком. Пермяк разбудил ее, и они стали разговаривать. Тогда пермячка случайно поранилась о нож, который был в руках ее бывшего. Вместе с ребенком они поднялись на второй этаж дома, где пострадавшая стала будить свою бабушку и кричать, что у ее бывшего мужа в руках нож. Тогда он поставил на пол ребенка, а экс-супругу ударил ножом, но момент удара не помнит», — говорится в решении суда. Потерпевшая в суде заявила, что когда бывший муж разбудил ее, то стал обвинять в изменах. Она все отрицала. Тогда он сказал, что решил убить и ее, и себя. Когда они поднялись на второй этаж, бывший муж ударил ее ножом в грудь, шею, бедра и другие части тела. Пермячка сказала, что супруг таскал ее за волосы из комнаты в комнату, а их четырехлетний сын кричал: «Папа, не убивай маму!». Она также заявила, что ранее муж неоднократно пытался ее душить, а после развода часто подкарауливал в подъезде. Женщина обращалась в полицию, но впоследствии забрала свое заявление. Суд пришел к выводу, что пермяк виновен в покушении на убийство с особой жестокостью. Следующие восемь лет он проведет в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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