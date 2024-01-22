22 января 2024
21 января 2024

Полицейские ХМАО поймали курьера с крупной партией наркотиков из Поволжья

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, полиция
Полицейские поймали наркокурьера (архивное фото) Фото:

Полиция поймала жителя Сургута на попытке ввоза в ХМАО 5,2 кг мефедрона из Приволжского федерального округа. Информацию разместил официальный telegram-канал УМВД ХМАО «Полиция Югры».

«При содействии инспекторов ГИБДД полицейские остановили легковой автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего жителя Сургута. Изъято 11 пакетов светлого вещества. Экспертиза показала, что это мефедрон. Общая масса — более 5,2 кг. Злоумышленник приобрел вещество на территории ПФО», — указано в публикации.

По версии следствия, подозреваемый планировал сбыть наркотик через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «покушение на преступление» и «сбыт наркотиков в особо крупном размере». Максимальный срок, который грозит фигуранту, — 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало о попытке передать наркотики в колонию под видом изюма. Запрещенное вещество скрывалось в каше-мюсли.

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Полиция поймала жителя Сургута на попытке ввоза в ХМАО 5,2 кг мефедрона из Приволжского федерального округа. Информацию разместил официальный telegram-канал УМВД ХМАО «Полиция Югры». «При содействии инспекторов ГИБДД полицейские остановили легковой автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего жителя Сургута. Изъято 11 пакетов светлого вещества. Экспертиза показала, что это мефедрон. Общая масса — более 5,2 кг. Злоумышленник приобрел вещество на территории ПФО», — указано в публикации. По версии следствия, подозреваемый планировал сбыть наркотик через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «покушение на преступление» и «сбыт наркотиков в особо крупном размере». Максимальный срок, который грозит фигуранту, — 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о попытке передать наркотики в колонию под видом изюма. Запрещенное вещество скрывалось в каше-мюсли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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