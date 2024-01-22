Полицейские ХМАО поймали курьера с крупной партией наркотиков из Поволжья

Полиция поймала жителя Сургута на попытке ввоза в ХМАО 5,2 кг мефедрона из Приволжского федерального округа. Информацию разместил официальный telegram-канал УМВД ХМАО «Полиция Югры».
«При содействии инспекторов ГИБДД полицейские остановили легковой автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего жителя Сургута. Изъято 11 пакетов светлого вещества. Экспертиза показала, что это мефедрон. Общая масса — более 5,2 кг. Злоумышленник приобрел вещество на территории ПФО», — указано в публикации.
По версии следствия, подозреваемый планировал сбыть наркотик через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «покушение на преступление» и «сбыт наркотиков в особо крупном размере». Максимальный срок, который грозит фигуранту, — 20 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало о попытке передать наркотики в колонию под видом изюма. Запрещенное вещество скрывалось в каше-мюсли.
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