Полицейские ХМАО поймали курьера с крупной партией наркотиков из Поволжья

23 января 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

Полицейские поймали наркокурьера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция поймала жителя Сургута на попытке ввоза в ХМАО 5,2 кг мефедрона из Приволжского федерального округа. Информацию разместил официальный telegram-канал УМВД ХМАО «Полиция Югры». «При содействии инспекторов ГИБДД полицейские остановили легковой автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего жителя Сургута. Изъято 11 пакетов светлого вещества. Экспертиза показала, что это мефедрон. Общая масса — более 5,2 кг. Злоумышленник приобрел вещество на территории ПФО», — указано в публикации. По версии следствия, подозреваемый планировал сбыть наркотик через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «покушение на преступление» и «сбыт наркотиков в особо крупном размере». Максимальный срок, который грозит фигуранту, — 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о попытке передать наркотики в колонию под видом изюма. Запрещенное вещество скрывалось в каше-мюсли.

Полиция поймала жителя Сургута на попытке ввоза в ХМАО 5,2 кг мефедрона из Приволжского федерального округа. Информацию разместил официальный telegram-канал УМВД ХМАО «Полиция Югры». «При содействии инспекторов ГИБДД полицейские остановили легковой автомобиль Volkswagen под управлением 35-летнего жителя Сургута. Изъято 11 пакетов светлого вещества. Экспертиза показала, что это мефедрон. Общая масса — более 5,2 кг. Злоумышленник приобрел вещество на территории ПФО», — указано в публикации. По версии следствия, подозреваемый планировал сбыть наркотик через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «покушение на преступление» и «сбыт наркотиков в особо крупном размере». Максимальный срок, который грозит фигуранту, — 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о попытке передать наркотики в колонию под видом изюма. Запрещенное вещество скрывалось в каше-мюсли.